Acht Millionen Euro für mehr Platz in der Waldgrundschule

Jürgen Liebezeit

Hohen Neuendorf (MOZ) Fünf Jahre nach der ersten Idee, den Hort an der Waldgrundschule in Hohen Neuendorf zu modernisieren, ist am Freitag der Grundstein für den Erweiterungsbau samt Hort gelegt worden. Die Stadt investiert acht Millionen Euro, um beste Bedingungen für 350 Hortkinder und mehr Platz für die Schule zu schaffen. In dem zweigeschossigen Verbinder, der an die beiden Schultrakte anschließt, werden auch Unterrichtsräume, eine Bibliothek, das Lehrerzimmer und eine Lehrküche untergebracht.

Bürgermeister Steffen Apelt dankte in seiner Rede nicht nur seinen Mitarbeitern im Bauamt und den Bauunternehmen für die akkurate Arbeit, sondern auch den Lehrern, Erzieherinnen und Kindern für ihre Geduld. Denn das Projekt wurde nach ersten Entwürfen komplett umgeplant.

Bei der kleinen Zeremonie halfen auch die Schüler Emma Bilatscheck, Ferdinand Bloeck und Roderic Pagel. „Ich freue mich schon, wenn wir zum nächsten Schuljahr im Sommer 2020 einziehen können“, sagte Schulleiter Holger Mitttelstädt. (zeit)