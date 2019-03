Neue Bäume für Frankfurt (Oder)

Kai-Uwe Krakau

Bernau (MOZ) Der Bebauungsplan „Wohngebiet Schönfelder Weg“ hat im städtischen Umwelt- und Wirtschaftsausschuss zu einer kontroversen Diskussion über Ausgleichsmaßnahmen geführt. Diese müssten vor Ort erfolgen, soeinige Mitglieder des Gremiums.

Es war Georgi Tontschev (Bündnis für Bernau), der den Stein ins Rollen brachte. Es sei nicht einzusehen, warum die vorgeschriebenen Ersatzpflanzungen für das Vorhaben bei Frankfurt (Oder) erfolgen sollen. Das könne doch auch in Bernau geschehen, so Tontschev. Er wies zugleich darauf hin, dass auf den Grundstücken an der Börnicker Chaussee bereits viele Bäume verschwunden sind. Die Stadt müsse eigentlich dafür sorgen, dass diese ersetzt werden, fand der Stadtverordnete. „Wir sollten darauf drängen, dass die Maßnahmen in der Region bleiben“, schloss sich auch Michael Junghans, sachkundiger Einwohner im Ausschuss, der Meinung an. Für Wolfgang Kirsch ist es dagegen „nicht ungewöhnlich, dass Ersatzpflanzungen an anderen Orten stattfinden“. Das sei kein böser Wille, die entsprechenden Flächen wären einfach nicht vorhanden, so der Stadtverordnete der Linken.

Bei Ersatzpflanzungen seien bestimmte Anforderungen zu erfüllen, betonte Thomas Rebs von der Stadtverwaltung. Die Kommune habe auch noch nie einen Flächenpool besessen, lediglich „Ansätze“ seien gemacht worden. Darüber hinaus müssten die Forstbehörden entscheiden, wo Ersatzpflanzungen stattfinden. Rebs wies auch die Argumentation, man könne doch landwirtschaftlich genutzte Flächen zum Zwecke des Waldumbaus kaufen, zurück. „Das darf die Stadt überhaupt nicht“, so Rebs.

Für Klaus Labod (Bündnis 90/Grüne-Piraten) geht es „in diesem Fall um das Gemeinwohl“. Er ließ daher zu Protokoll geben, dass die Stadt prüfen solle, ob es rechtliche Hinderungsgründe für den Ankauf von Flächen gibt. Der städtebauliche Vertrag zwischen der Stadt Bernau und der CKV Christian Krawinkel Vermögensverwaltung wurde schließlich mit einer Gegenstimme gebilligt.

Auch die 10. Änderung des kommunalen Flächennutzungsplanes hat der Umwelt- und Wirtschaftsausschuss beschlossen. Lediglich Klaus Labod lehnte die Vorlage ab. Der Standort sei aus verschiedenen Gründen für eine Wohnbebauung nicht geeignet. Man sollte daher erst die Entwicklung beim „Panke-Bogen“ abwarten, so der Stadtverordnete. Dem widersprach Michael Junghans. „Wir sollten begrüßen, was dort passiert“, erklärte er. Junghans wies zudem darauf hin, dass bei der Planung des „Panke-Bogens“ bereits in einem Verkehrsgutachten eine mögliche weitere Bebauung in dem Bereich berücksichtigt wurde. Das Ergebnis: Die Ampel müsste lediglich umgestellt werden.

Harald Ueckert bemerkte, dass die Bedenken reichlich spät kämen. Es sei bereits viel Arbeit in das Projekt investiert worden. „Die Verkehrsprobleme werden sich bald in ganz Bernau zeigen“, so Ueckert. Von einem „sehr guten Platz für Wohnungen“ sprach Georgi Tontschev und Josef Keil bescheinigte dem Investor, eine „außergewöhnlich gute Idee“ gehabt zu haben. Man beseitige einen städtebaulichen Missstand und verbrauche keine Flächen. Die künftigen Bewohner könnten den Bahnhof sogar fußläufig erreichen. „Wir machen aus einem schlechten einen guten Zustand“, ist Keil überzeugt.

Beim Satzungsbeschluss, der dritten Entscheidung zum „Wohngebiet Schönfelder Weg“, erübrigte sich anschließend eine Debatte. Er wurde mit einer Gegenstimme gebilligt.

Die endgültige Entscheidung treffen nun die Bernauer Stadtverordneten. Sie kommen dazu am kommenden Donnerstag um 16 Uhr in der Stadthalle am Steintor zusammen.