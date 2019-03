Christina Sleziona

Potsdam (MOZ) Unter dem Motto „Schluss mit Schlusslicht“ stellt die IHK in Potsdam Forderungen an die zukünftige Landesregierung. Diese richten sich vordergründig an eine verbesserte Infrastruktur, die Digitalisierung und Unterstützung bei der Azubisuche in Brandenburg.

„Brandenburg ist im Ländervergleich zu oft eines der Schlusslichter, damit muss nun Schluss sein“, fordert am Freitag Peter Heydenbluth, Präsident der Industrie- und Handelskammer Potsdam (IHK). So ist das Land auf dem viertletzten Platz bei schnellem Internet, Vorletzter beim industriellen Umsatz und Letzter bei den Start-ups. Das Potenzial zur industriellen und infrastrukturellen Metropolenentwicklung ist da, betont Heydenbluth. Nicht zuletzt durch die Nähe zur Hauptstadt. Doch „Brandenburg muss seine Chancen besser nutzen.“

Bedenklich sei vor allem die Entwicklung der Industrie. Mit rund 26 Milliarden Euro ist der Umsatz der Brandenburger Unternehmen deutlich geringer als in anderen Bundesländern. Um an Attraktivität zu gewinnen, müssen besonders kleine und mittlere Unternehmen gefördert sowie Start-ups mit neuen Ideen für Standorte in der Region gewonnen werden, so die Forderung. Aber dazu müssten zunächst bürokratische Hindernisse aus dem Weg geräumt werden. „Gerade für kleinere Firmen ist der Aufwand durch den Antragswust viel zu groß“, sagt Jens Werthwein, Geschäftsführer des Geschäftsbereichs Wirtschaft der IHK. Das schrecke besonders potentielle junge Unternehmensgründer ab.

Auch die Unternehmen, die sich bereits in der ländlichen Region niedergelassen haben, stehen vor einem großen Problem: Sie finden keine Auszubildenden. Und das, obwohl die Zahl unversorgter Jugendlicher weiterhin stagniert. Kein Wunder, meint Heydenbluth, kennen doch die Brandenburger Jugendlichen die beruflichen Chancen ihrer Region zu wenig. Sie gehen für ihre Ausbildung zu häufig in andere Bundesländer, insbesondere nach Berlin. Nicht zuletzt auch, weil die Distanzen zwischen Wohnort, Schule und Ausbildungsbetrieb oftmals zu groß sind. Um diesem Trend entgegenzuwirken, müssen dringend neue Wohnräume an den Standorten der Berufsschulen geschaffen und ein kostenloses Azubi-Ticket für Bus und Bahn angeboten werden, so Werthwein.

Zeitgleich forderte er auch den Ausbau des Öffentlichen Nahverkehrs. Allein das Pendleraufkommen zwischen Berlin und Brandenburg ist in den letzten fünf Jahren um 13 Prozent auf rund 300 000 Fahrgäste täglich gestiegen. Eine Zahl, die die vorhandene Verkehrsinfrastruktur, vor allem an den zentralen Hauptverkehrsachsen um den Berliner Speckgürtel an ihre Grenzen bringe, so der IHK-Manager. Für eine Verbesserung des Straßennetzes müsse das Land daher mindestens 120 Millionen Euro im Jahr bereitstellen.

Autonomes Fahren, Wasserstofftechnologien und smarte Mobilität sollten für ein zukunftsorientiertes Brandenburg ebenso vorangetrieben werden, waren sich die IHK-Vertreter einig. Was jedoch ohne eine Breitbanddigitalisierung zusätzlich erschwert werde. In Zeiten von Big Data, E-Business und E-Learning muss eine flächendeckende Versorgung mit schnellem Internet höchste Priorität sein, heißt es weiter im Katalog der IHK zu Brandenburgs Zukunft.

Werthwein räumt jedoch ein, dass es unmöglich sein wird, bis zum angestrebten Jahr 2020 Glasfaserleitungen und den neuen Mobilfunkstandard 5G flächendeckend anzubieten. „Geringere Kapazitäten können eine Zwischenlösung sein, doch man darf es nicht dabei belassen. Es kann nur ein Zwischenpuffer sein, um den Ausbau voranzutreiben“, so Werthwein. Für zukunftsorientierte Unternehmen sei dieser Schritt unabdingbar. Doch besonders die Kleinbetriebe mit weniger als zehn Beschäftigten weisen einen unterdurchschnittlichen Digitalisierungsstand auf, was Innovationen und die Attraktivität für Jugendliche hemmt.

Für all diese Punkte sei es vor allem ratsam, die Kompetenzen der Landesregierungen Brandenburgs und Berlins zu bündeln, betont IHK-Hauptgeschäftsführer Mario Tobias. „Die Kräfte sind in den Landesarbeitsgemeinschaften schon da. Es stellt sich also nur die Frage, wer in Potsdam, Berlin oder andernorts welche Ziele am besten umsetzen kann. Dafür braucht es aber intensive Absprachen und Vertrauen“, so Tobias.