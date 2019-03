Stadtrat hofft auf Schulzentrum

Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Mit klarer Mehrheit haben sich die Fürstenberger Stadtverordneten am Donnerstagabend für ein Schulzentrum mit integrierter Grundschule ausgesprochen. Bürgermeister Robert Philipp (parteilos) warnte vor übertriebenen Hoffnungen – die Situation spreche dagegen.

Die Linken-Fraktion überraschte im Vorfeld der Aussprache mit einem Änderungsantrag, der den eigentlichen Beschlussantrag, den die Fraktionen auf Initiative der CDU gemeinsam erarbeitet hatten, entkräften sollte. Danach sei es zwingend erforderlich, erst einmal eine Oberschule in Betrieb zu nehmen, „um im zweiten Schritt die Zusammenlegung der Grund- und Oberschule voranzutreiben“, heißt es in dem Antrag der Linken, der von einer Mehrheit des Parlaments aber abgelehnt wurde.

CDU-Stadtverordneter und Bürgermeisterkandidat Olaf Bechert erklärte, die Bemühungen, ein Schulzentrum ins Leben zu rufen, seien kein Wahlkampf, denn die Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung würden den Antrag mittragen. Für die Kommune sei es außerordentlich wichtig, ein Schulzentrum zu schaffen. Man habe dies auch am vergangenen Dienstag in der „Alten Reederei“ feststellen können, wo sich bei einer Infoveranstaltung rund 60 Eltern augenscheinlich für die Gründung einer freien Naturschule mit weiterführendem Charakter interessiert hätten. Das Thema sei also akut. Junge Familien benötigten eine Perspektive, damit die Kinder in Fürstenberg aufwachsen.

Bechert gab zu erkennen, dass es Hinweise beim Landkreis gebe, die darauf hindeuten, dass der Schulentwicklungsplan, der zurzeit eine solche Option ausschließt, „nicht in Stein gemeißelt“ sei. Daher sollte Fürstenberg den Weg der Prüfung einer Schulzentrums-Option beschreiten, „als Zeichen, der politische Wille“ sei in Fürstenberg vorhanden.

Philipp betonte seinerseits, der Antrag für ein Schulzentrum sei ohne seine Beteiligung zustande gekommen. Er wolle aber durchaus klarstellen: Niemand könne ernsthaft dagegen sein, in Fürstenberg ein weiterführendes Schulangebot vorzuhalten. „Ich wünsche mir so eine Option auch“, aber die Realität sei eine völlig andere. „Man sollte keine falschen Hoffnungen wecken“, warnte der Bürgermeister, der bislang offen ließ, ob er wieder kandidieren wird.

Philipp gab zu bedenken, dass in einer weiterführenden Schule laut Gesetz fünf Jahre lang Zweizügigkeit mit 54 Schülern pro Jahrgang geführt werden müsse. Dies sei für die Wasserstadt illusorisch, „da reichen keine Signale an das Land“, erklärte Philipp. Zumal etwa 80 Gemeinden im Land die Situation von Fürstenberg aufwiesen, die alle Anspruch auf eine weiterführende Schule geltend machen können.

Lothar Kliesch von der SPD-Fraktion erklärte, es sei objektiv ein Mangel, dass die Wasserstadt über keine Oberschule verfügt. Auch die Stadt Gransee verfüge über eine solche. Es gehe bei dem Beschluss lediglich darum, dass die Verwaltung eine solche Option prüfen soll. Dem schloss sich Tilman Kunowski (Bündnis’90/Die Grünen) an. Fürstenberg sei in einer eklatant schlechten Situation, es müsse bei dem großen Bedarf nach einer solchen weiterführenden Schule fast jedes Mittel genutzt werden. Ina Hudicsek (Pro Fürstenberg) erinnerte, dass ihre Fraktion das Thema bereits lange vor dem Wahlkampf aufgegriffen habe. An Gransee und der dortigen Situation könne man feststellen, wie wichtig weiterführende Schulen seien. Denn dort herrsche ein immenser Zuzug. „Nicht zu handeln, wäre unverantwortlich“, betonte sie. Zumal jetzt absehbar sei, dass es landauf, landab „mehr Schüler werden in den nächsten Jahren“. Dem schloss sich Raimund Aymanns, Chef der Pro-Fürstenberg-Fraktion an.

Es sei außerdem in Ordnung, diese Forderung im Wahlkampf aufzumachen, so Aymanns. Wann sonst könne man die Verantwortlichen im Land auf die Fürstenberger Misere aufmerksam machen?