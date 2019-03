Die Königin der Lüfte

dpa

New York (dpa) Wirtschaftlich war die Concorde nie ein Erfolg, und der Schock nach der Katastrophe mit mehr als 100 Toten im Jahre 2000 sitzt immer noch tief. Aber 50 Jahre nach dem Jungfernflug des Jets bleibt auch die Faszination am Überschall – und zahlreiche neue Ideen sprießen.

Gerade einmal 29 Minuten dauerte der Flug, aber er ging in die Luftfahrtgeschichte ein: Am Sonnabend vor genau 50 Jahren startete das Überschallverkehrsflugzeug Concorde im französischen Toulouse zu seinem Jungfernflug. Acht Jahre später nahmen Air France und British Airways den Linienverkehr nach New York auf. Der elegante, schneeweiße Jet mit spitzer Nase hatte zahlreiche Fans, bis heute schwärmen frühere Passagiere von dem unvergleichbaren Flug­erlebnis – dreieinhalb Stunden von Paris nach New York.

Das Ganze hatte allerdings auch seinen Preis. Die Tickets kosteten mitunter mehrere Tausend Euro. Dafür hießen die Sitznachbarn dann vielleicht Robert Redford und Elizabeth Taylor. Oder Musiker Sting schenkte Schampus für alle aus. Stings Kollege Phil Collins konnte dank des Überschallfliegers beim legendären Live Aid Konzert am 13. Juli 1985 gleich zweimal auftreten: im Londoner Wembley-Stadion und im US-amerikanischen Philadelphia. Auch die Queen zog die Concorde angeblich allen anderen Flugzeugen vor. Rein wirtschaftlich war sie dennoch nie ein Erfolg: zu teuer, zu laut, immens hoher Kerosinverbrauch.

Und dann kam im Juli 2000 die Katastrophe: Kurz nach dem Start vom Flughafen Paris verunglückte eine Concorde, alle 109 Insassen, darunter 97 Deutsche, sowie vier Menschen am Boden starben. Ursache des Unglücks war ein auf der Startbahn liegender Blechstreifen. Der Anfang vom Ende der „Königin der Lüfte“. 2003 war Schluss mit der Concorde. Der legendäre Überschall-Jet ist nur noch in Museen zu bewundern.

Die Faszination am Überschall, wenn die Fluggeschwindigkeit größer ist als die Schallgeschwindigkeit in der Umgebung des Flugzeuges, aber blieb. Immer wieder wurden neue Ideen und Projekte entwickelt, aber marktreif umgesetzt bislang keines. Derzeit präsentiert sich unter anderem das US-Start-up Boom als ganz weit vorne. Es arbeitet an „Overture“, einem Jet für bis zu 55 Fluggäste, der schneller und deutlich effizienter als die Concorde sein soll. „Die Ticketpreise sollen denen der heutigen Business Class ähneln, sodass der Horizont von Millionen von Reisenden erweitert werden kann“, sagt Firmenchef Blake Scholl. Auch die 2002 gegründete US-Firma Aerion entwickelt mit Unterstützung von Airbus einen Geschäftsflieger für bis zu zwölf Passagiere, der anderthalbfache Schallgeschwindigkeit erreichen soll. Wann der Jet abheben könnte, ist bislang noch nicht klar.

Bei einer möglichen neuen Ära für den Überschall will auch die US-Raumfahrtbehörde Nasa mitmischen. Gemeinsam mit dem US-Rüstungskonzern Lockheed Martin feilt sie an einem Konzept für einen Überschalljet – ohne Überschall-Knall. Denn das Problem bleibt: Durchbricht ein Flugzeug in der Luft die Schallmauer, gibt es einen sehr lauten Knall. Die Nasa will nun den Knall in ein „Plopp“ verwandeln und hat bereits erste Tests für das „X-Plane“ gestartet. Ein Prototyp soll bis Ende 2021 fertiggestellt sein.