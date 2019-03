Bauhof beräumt Biotop am Fuchsbau

Kooperation: Jürgen Warnke (links), Vorsitzender der Kleingartensparte am Fuchsbau, und Kleingärtner Dietmar Schwabe (rechts) lassen sich von Peter Richter die Arbeiten erklären. © Foto: Jürgen Liebezeit

Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Echte Knochenarbeit mussten die Mitarbeiter vom Bauhof Birkenwerder im Biotop am Fuchsbau leisten. In den vergangenen zwei Wochen holten sie elf Kubikmeter Müll aller Art aus dem Schutzgebiet.

Im Vorfeld wurde die Maßnahme mit Hilmar Schütte vom Umweltamt im Rathaus abgesprochen. „Wir konnten da nicht einfach durchmarschieren“, sagte Peter Richter, Leiter des Bauhofes. Bei den Fäll- und Räumarbeiten musste auf die sensible Botanik des Biotops geachtet werden.

Insgesamt 10 000 Quadratmeter sind von den Mitarbeitern des Bauhofs abgesucht worden. Dabei wurden nicht nur 40 alte Reifen von Lastwagen, Traktoren und Autos, die zuletzt auf DDR-Straßen rollten, entdeckt, sondern auch Teile von Mopeds, Metall, Plastik, leere Flaschen und Metall sowie Holzreste und Bauabfälle. „Da hat sich in den vergangenen Jahrzehnten schon so einiges angesammelt“, so Peter Richter.

Zersägt wurden zwischen Triftweg und der Streuobstwiese auch einige der umgestürzten Bäume. Aus den Stämmen und dem Totholz legten die Bauhof-Leute eine Totholzhecke an, um Kleinsttieren einen idealen Lebensraum anzubieten. Jetzt existiert wieder eine Rinne, die bis zum Überlaufbauwerk am Triftweg führt. „So ist gewährleistet, dass es auch bei großen Wassermassen nicht zu Problemen kommt“, erklärte Richter den Hintergrund der Schufterei.

Peter Richter dankte ausdrücklich dem Vorsitzenden der Kleingartensparte am Fuchsbau, Jürgen Warnke, für die gute Zusammenarbeit. Warnke habe bei seinen elf Mitgliedern nicht nur um Verständnis für die Maßnahme geworben, sondern auch für einen freien Zugang gesorgt.

Im Zusammenhang mit der Entmüllung des Biotops werden die Anrainer jetzt gebeten, ihre Gartenabfälle nicht mehr am Rande des Schutzgebietes abzuladen. Richter und seine Leute haben dort mehrere Kubikmeter entdeckt.

Kommenden Sonnabend, 9. März, treffen sich die Mitglieder des Vereins zum Schutz des Briesetals auf der Streuobstwiese am Fuchsbau. Gemeinsam sollen die Bäume unter fachlicher Anleitung von Uta Scheelke beschnitten werden, damit sie gut tragen. Der Arbeitseinsatz beginnt um 10 Uhr, teilte der Vorstand mit. Helfer sind gern gesehen.