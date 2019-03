Den Insekten zuliebe

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Die Kleingärtner stehen in den Startlöchern. Mit einer bundesweiten Aktion wollen Baumärkte die Bürger für das Thema Insekten- und Bienenschutz sensibilisieren. Imker begrüßen die Aktion.

„Der Fokus lag in der Vergangenheit oft auf Bienen, aber es geht um alle Insekten“, sagt Manfred Kruse vom Seelower Imkerverein. „Die gehen weiter zurück und damit wird eine ganze Nahrungskette durcheinander gewirbelt.“ Der Küstrin-Kietzer begrüßt die Aktion im Seelower Baumarkt. Dort haben Marktleiter André Schmidt und Dagmar Albrecht einen extra Bereich mit allerlei Nützlichem in Sachen Insektenschutz drapiert. Dazu gehören nicht nur Bienen- und Insektenhotels, Blumensamen und abbaubare Pflanztöpfe. Auf den Tischen liegen auch Flyer mit Hinweisen und Tipps.

Die Kinder können malen, sich selbst einen Blühtopf gestalten (und den natürlich mit nach Hause nehmen), an einem Quiz teilnehmen und viel über Insekten und ihre Bedeutung erfahren. „Vielen Hobbygärtnern ist gar nicht bewusst, dass sie selbst einen Beitrag leisten könnten, um das Insektensterben zu bremsen“, weiß Marktleiter André Schmidt. Auf den Grundstücken würden immer mehr Flächen versiegelt, im Rasen wildwachsende Blumen sofort entfernt und Pflanzen vor allem nach Vorlieben ausgewählt.

Diesen Trend bestätigt auch Imker Kruse. Manch einer habe keinen großen Garten, könne aber sehr wohl auch etwas für die Insekten tun. Selbst in Rasenflächen könnte man kleine Ecken für bunte Blumen frei halten, an denen sich Schmetterlinge, Wild- und Nutzbienen laben. Die Imker würden erfreut registrieren, dass es auch bei Landwirten erste Reaktionen gibt, sagt Manfred Kruse. Die Blühstreifeninitiative auf Landesebene sieht er als einen guten ersten Schritt. Mit Freude habe er auch registriert, dass im Zuge des Bodenneuordnungsverfahren in seinem Bereich an Gräben bereits Platz für Blühstreifen freigehalten wird.

Bauer Frank Tiggemann in Podelzig arbeitet ebenfalls mit Blühstreifen. „Das handhaben wir schon einige Jahre so“, sagt Danilo Rossmann, im Gut Klessin zuständig für den Bereich Ackerbau. „An Gräben halten wir einen fünf Meter breiten Abstand. Das ist gut für dem Gewässerschutz, weil dadurch nicht so viel Erde in die Gräben kommt, und natürlich für die Umwelt und die Natur.“ Nach der Ernte 2018 habe man die Streifen zwar wieder gepflügt, doch bei der Frühjahrsbestellung werde man sie anlegen.

Von mehr Blütenreichtum profitieren Wildbienen, Schmetterlinge und Käfer. Auch bodenlebende Insekten finden dort Rückzugsräume. Sie fördern die Humusbildung und sind damit wichtig für die Bodenfruchtbarkeit der landwirtschaftlichen Flächen. Nicht zuletzt besetzen Insekten Schlüsselstellen im natürlichen Nahrungsnetz, von denen Vögel, Fische, Fledermäuse und andere Säugetiere direkt oder indirekt abhängig sind.

Für den heimischen Insekten- und Bienenschutz appelliert Manfred Kruse, darauf zu achten, dass die Tiere das ganze Jahr über Nahrung finden. „Das heißt, man sollte versuchen, Pflanzen und Blumen zu wählen, die zu unterschiedlichen Zeiten blühen“, sagt der Imker. „Von März bis Oktober sind die Tiere auf Nahrungssuche.“

Welche Blumen sich besonders eignen, dazu gibt es in vielen Zeitschriften, im Internet und mit der derzeitigen Aktion auch im toom-Baumarkt an diesem Wochenende und auf dessen Internetseite viele wertvolle Tipps. Dort erfährt man auch, was es mit Kokons für Wildbienen auf sich hat.