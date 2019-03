Eltern und Lehrer äußern Unmut

Anett ZimmermannMOZ

Wriezen Die Stadtverordneten in Wriezen haben einem Zuschuss in Höhe von 27 755 Euro für die Evangelischen Johanniter-Schulen zugestimmt. Das sorgt bei einem Teil der Eltern und Lehrer für großen Unmut.

Die Evangelischen Johanniter-Schulen benötigen dringend weitere Räume. Deshalb will der Träger einen Anbau errichten. An der Stelle, an der sich jetzt ein Parkplatz befindet. Bis zur Fertigstellung soll auf eine Containerlösung zurückgegriffen werden, die möglichst noch in diesem Jahr realisiert werden soll. Dafür fehlten bisher 27 755 Euro, die auf Rat von Friedhelm Zapf, auch Stadtverordneter der Fraktion Bürger für Wriezen und Barnim-Oderbruch (BWBO), bei der Stadt beantragt wurden. Dass sich die Stadtverordneten am Donnerstagabend bei ihrer Sitzung mit 14 Ja-Stimmen und zwei Enthaltungen klar für die Unterstützung des Antrags entschieden, wurde von anwesenden Eltern und Lehrer teils mit höhnischem Beifall bedacht.

Bereits in der Einwohnerfragestunde hatte Gunnar Schulz im Namen von Eltern einen offenen Brief an den Bürgermeister Karsten Ilm (CDU) verlesen und auf aus Elternsicht vorhandene gravierende Missstände an der Grund- und Oberschule „Salvador Allende“ aufmerksam gemacht. Dass Ilm erst in seinem Bericht auf die Vorwürfe eingehen wollte und mit den Worten „mir geht es um die Kinder“ um Unterstützung des vorliegenden Antrags warb, wurde aus den Reihen des Publikums als Lachnummer bezeichnet.

Karsten Ilm zählte kurz darauf eingeleitete Maßnahmen auf und verwies auf eine Begehung der Schule mit einem Vertreter des staatlichen Schulamts sowie einer Fachkraft für Arbeitsschutz am Dienstag. Die schriftlichen Ergebnisse würden zwar noch nicht vorliegen, dennoch seien die planmäßig vorgesehenen Reparaturen nach der Veröffentlichung des Haushalts 2019/2020 inzwischen ausgelöst worden.

Der von der Allende-Schule eingereichte Antrag für die Schülerküche werde geprüft und zur März-Sitzung der Stadtverordneten eingebracht. Stadtverordnetenvorsteher Wolfgang Skor (BWBO) ergänzte, dass die Sanierung der Schulküche auf der Prioritätenliste stehe. Diese solle über Fördermittel realisiert werden, die nun – wenn auch über ein anderes Programm – beantragt werden können. Dass Skor die Fertigstellung der Küche für das Ende der nächsten Sommerferien ankündigte, wurde ebenfalls mit Gelächter aus dem Publikum und mit den Worten „Darauf warten wir seit zwei Jahren“ quittiert.

Nach Bekanntwerden des Antrags der Johanniter-Schulen sei, so Karsten Ilm beim Tagesordnungspunkt, auch die Kommunalaufsicht eingeschaltet worden. Dabei sei es um die rechtliche Zulässigkeit des Zuschusses an eine private Schule und ein Mitwirkungsverbot von Friedhelm Zapf und Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung gegangen, deren Kinder diese Einrichtung besuchen. Antwort in Kurzform: Solche Zuschüsse sind möglich. Ein Mitwirkungsverbot besteht nicht.

Auf Fragen, die laut Protokoll im Hauptausschuss am 14. Februar behandelt wurden, wurde nochmals eingegangen und auch an den Bildungsausschuss vom 5. September 2018 mit beiden Schulleiterinnen erinnert. Missstände seien dabei nicht genannt worden, hieß es. Dass im Antrag der Allende-Schule die selbe Summe gefordert wird, fand Werner Selle (FDP) eigenartig.