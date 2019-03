Pünktchen & Anton auf dem E-Book-Reader

Silvia Passow

Falkensee Große Freude beiSchülern/innen, Eltern, Lehrern und Schulleiterin Claudia Allum am Mittwoch in der Erich-Kästner-Grundschule in Falkensee. Der Förderverein der Schule überreichte 26 E-Book-Reader. Die Spende im Wert von 3.500 Euro war durch das Engagement der Vereinsmitglieder möglich geworden. Mit den Lesegeräten soll der Deutschunterricht für die Schüler/innen der 4. bis 6. Klassen moderner und attraktiver werden.

Schulleiterin Allum sagt: „Wir haben bereits gute Erfahrungen mit E-Book-Readern gemacht.“ Auf den Geräten von der Größe eines Notizbuches lassen sich eine Vielzahl literarischer Werke lesen. Erich-Kästners Klassiker sind sicherlich auch dabei. Die Geräte sollen ausschließlich im Unterricht genutzt werden, darüber hinaus: „Sollen sie die Kinder für’s Lesen begeistern“, sagt Allum weiter. Sie selbst ist bekennender Fan der Lesegeräte. Gerade für den Urlaub eine gute Möglichkeit, viel Lektüre und dabei kaum Gewicht im Gepäck zu haben. „Außerdem können die Kinder gleich den Umgang mit den neuen Medien erlernen“, sagt die Schulleiterin.

Für den Förderverein der Erich-Kästner-Grundschule waren der Vereinsvorsitzende Frank Brandt und die zweite stellvertretende Vorsitzende Ulrike Menzel vor Ort. Der Verein ist bei jedem Schulfest dabei. Mit dem Verkauf von Bratwürstchen, Kaffee und Kuchen wird Geld für weitere Spenden gesammelt. Dazu kommen die Mitgliedsbeiträge der rund 120 Mitglieder. Mit dem Geld konnte im Laufe der Jahre so manche Anschaffung außerhalb dessen, was die Basisfinanzierung von Stadt oder Land abdeckt, bezahlen werden. So wird zum Beispiel die Schulbibliothek durch den Verein regelmäßig erweitert und es wurden fachübergreifende Lernmittel angeschafft. Auch bei der Anschaffung von Spiel, und Klettergeräten konnte der Verein unterstützen. Neue Mitglieder sind willkommen, weitere Informationen hierzu auf www.foerderverein-ekgs.de.