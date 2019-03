GZ

Lindow/Gransee (MOZ) Die Zweitliga-Volleyballer des SV Lindow-Gransee wollen vor heimischer Kulisse in der Erfolgsspur bleiben. Saisonübergreifend gelangen den Grün-Weißen neun Heimsiege in Folge.

Diese Bilanz soll am Sonnabend gegen den VV Human Essen ausgebaut werden. Beginn ist um 18 Uhr. Die Nordrhein-Westfalen reisen als Tabellenneunter an. Lindow-Gransee ist nach sieben Siegen in den jüngsten acht Spielen Zweiter, liegt nur zwei Punkte hinter Spitzenreiter Chemie Volley Mitteldeutschland. Der Tabellenführer hat aber ein Spiel mehr ausgetragen.