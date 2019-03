Bei den Boxgirls wird Kraft, Ausdauer und Schnelligkeit trainiert

Inga Dreyer

Berlin In der Sporthalle mit ihren hohen Decken ist es noch kühl. Aber das wird sich schnell ändern. Denn als erstes wärmen sich die Boxerinnen beim Basketball-Spielen auf. Manchmal fängt das Training der Boxgirls Berlin auch mit Seilspringen an, erzählt Trainerin Betül Sürer. Hauptsache, der Körper kommt in Bewegung. Fürs anschließende Boxtraining verteilt sie Aufgaben.

Manche Mädchen sind erst seit Kurzem dabei. Andere, wie Idun und Lilith, können schon im Boxring trainieren. Dafür wickeln sie sich Bänder um die Hände, setzen sich einen Mundschutz ein, der ein bisschen aussieht wie eine Zahnspange und schlüpfen in Boxhandschuhe. Damit der Kopfschutz gut sitzt, hilft die Trainerin beim Anlegen.

Dann geht es los. Lilith und Idun beginnen mit dem bedingten Sparring. Das bedeute, dass die Mädchen nicht einfach so drauflos boxen, sondern Aufgaben bekommen. Eine von ihnen greift an, die andere muss die Schläge abwehren. Das ist ganz schön anstrengend. Idun und Lilith tänzeln umeinander. Iduns langer Zopf, der oben aus dem Kopfschutz guckt, ist immer in Bewegung. Beim Boxen kommt es nicht nur auf starke Arme, sondern auch auf die Beine an.

„Ich wollte einen Sport machen, der anstrengender ist als andere“, erzählt die 13-jährige Idun in der Pause. Lilith ist seit drei Jahren dabei. Sie habe damals geguckt, welche Sportarten es gibt. Teamsport war nicht so ihr Ding, also probierte sie es mit Boxen. Das passt gut, findet die 17-Jährige.

Den anderen Mädchen gibt die Trainerin Technikaufgaben. Die Jüngste ist neun Jahre alt. Sie trainiert vor dem Spiegel, die Faust nach vorne schnellen zu lassen. „Wenn du dich zurückdrehst, drehst du das Bein auch zurück“, erklärt Betül Sürer.

Die Mädchen haben schon rote Gesichter, doch die nächste Aufgabe wartet: Eine Partnerin fängt mit sogenannte Pratzen, die aussehen wie flache Handschuhe, die schnellen Schläge der anderen ab. „Tack, tack, tack“, hallt es durch den Raum. Das macht Spaß. Die Mädchen lachen.

Egal, ob jung oder alt, Junge oder Mädchen: Boxen sei für alle Menschen ein guter Sport, betont die Trainerin. „Es macht körperlich fit. Man lernt viel mehr als nur zu schlagen.“ Am Ende dehnen sich alle und besprechen Neuigkeiten. Es gibt eine neue Halle, verrät Betül Sürer. Noch mehr Chancen, zu trainieren. Doch nicht nur in Berlin, auch in vielen anderen Orten gibt es Boxvereine für Kinder und Jugendliche.

https://boxgirls.wordpress.com