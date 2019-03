Frischekur für die Robert-Koch-Straße

Fleißig wird derzeit am Aufzugsschacht für den Fahrstuhl gearbeitet, der auch ältere Bewohner künftig ohne große Mühen in ihre Wohnungen bringen soll. © Foto: age

Helmut Fritz vom Vorstand der GWG Neuer Weg vor der aktuellen Baustelle in der Robert-Koch-Straße: die Aufgänge 2 und 4 werden seit Januar saniert und sollen ab November bezugsfertig sein. © Foto: age

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Wer im Frühjahr 2021 durch die Robert-Koch-Straße spaziert, wird den Straßenzug vermutlich kaum wiedererkennen. Denn dort, wo aktuell noch in die Jahre gekommene Zwei- und Dreigeschosser das Bild prägen, saniert die Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft (GWG) Neuer Weg für gut 4,4 Millionen Euro – finanziert durch die Landesbank Baden-Württemberg – in den nächsten zwei Jahren kräftig.

Alle 51 Bestandswohnungen der 1937 errichteten Wohnanlage, zu der die Robert-Koch-Straße 2-12 sowie gegenüberliegend 5 und 7 gehören, erhalten eine neue Fassade samt Wärmedämmung, neue Leitungen, Fenster und Türen. In den Aufgängen 2 und 4, die seit Januar in einem ersten Bauabschnitt realisiert werden, wird der Wohnraum zudem komplett neu aufgeteilt. „Um den heutigen Ansprüchen ans Wohnen gerecht zu werden, haben wir die Grundrisse angepasst“, so Helmut Fritz vom Vorstand der GWG Neuer Weg.

Großzügig erstrecken sich auf je einer Etage dann jeweils eine gut 75 Quadratmeter große Zweiraum- und Dreiraumwohnung – mit Balkon und bequem mit dem Fahrstuhl zu erreichen, sodass altersgerechtes Wohnen auch in den oberen Stockwerken möglich ist. Rund 700 Euro warm werden die Wohnungen, die spätestens zum November bezugsfertig sein sollen, kosten.

Für die daneben und gegenüberliegenden Zweigeschosser der Nummer 6-12 sowie 5 und 7 plant die GWG Neuer Weg dann ab Ende des Jahres den Start der bauvorbereitenden Maßnahmen, sodass über das gesamte Jahr 2020 modernisiert werden kann. Auch hier werden an allen Wohnungen gut fünf Quadratmeter große Balkone zum Hinterhof verbaut, die für die Immobilie typische Loggia weicht zugunsten des Wohnraumes. „Grundsätzlich wollen wir den Grundriss in diesen Aufgängen aber beibehalten“, so Helmut Fritz weiter.

Seinen Ausführungen nach, sollen die alten Haustüren mit gusseisernem Gitter eine Frischekur erfahren und gemeinsam mit den Postkästen im Außenbereich und dem Rahmen des mittleren Fensters im Treppenaufgang in einem schönen Grün erstrahlen. Die Fassade soll zudem in einem Creme-Ton gehalten werden, der sich harmonisch an den steinernen Mauerwerkssockel anpasst.

Schick gemacht wird allerdings nicht nur das Äußere: auch im Innern können sich die Wohnungen nach der Sanierung sehen lassen. So werden im Bad moderne Fliesen und Sanitärlagen verbaut, Küche, Wohn- und Schlafräume erhalten einen pflegeleichten PVC-Boden in Holz und Fliesenoptik. „Die Mieter dürfen aber auch mit ihren individuellen Wünschen an uns heran treten. Beispielsweise, wenn eine bestimmte Wandfarbe gewünscht ist. Das realisieren wir gern“, lässt Helmut Fritz potenzielle Mieter wissen.

Interessenten können sich bei Berit Labuda oder Jana Pfaffe unter 03381/340617 beziehungsweise 3406-16 melden.