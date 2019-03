Rettungsmanöver im Zoo

Zebra in Not

Konzentriert: Wahrlich mit Fingerspitzengefühl greift Tierarzt Ehrenreich Lemke in das Tier, um das Fohlen zu fassen. © Foto: Bernd Hensch

Julia Lehmann

Eberswalde (MOZ) Ein Schockmoment in Eberswalder Zoo. Zebrastute Sasu steht vor der Geburt eines Fohlens. Doch etwas stimmt nicht. Zoochef Bernd Hensch und Tierpfleger entscheiden sich für eine aufwendige Rettungsaktion, die von allen Beteiligten höchste Konzentration abverlangt hat.

Gut sechs Wochen ist es nun her. Zoodirektor Bernd Hensch macht das Ereignis noch immer sichtlich betroffen. Er möchte die Geschichte erzählen, weil im Zoo eben auch mal Tiere sterben, wie er sagt. An einem Sonnabendmorgen ist es so weit: Zebra­stute Sasu bekommt Wehen, die Geburt des Fohlens war lange erwartet. Zebras tragen ungefähr ein Jahr. Das 17 Jahre alte Tier gibt sich alle Mühe, presst mit jeder Wehe. Doch das Fohlen kommt einfach nicht zur Welt. Vermutlich liegt es falsch im Mutterleib und passt nicht durch den Geburtskanal.

Auch nach 24 Stunden passiert nichts. Im Zoo muss man zu diesem Zeitpunkt davon ausgehen, dass das ungeborene Fohlen bereits tot ist – wenn es überhaupt lebensfähig war. Hinterher sieht man, dass es unterentwickelt war. Sasu aber lebt. Bernd Hensch und sein Pflegerteam entscheiden einzugreifen. Sonntag am frühen Morgen wird Tierarzt Ehrenreich Lemke hinzugerufen. Der zögert, bezweifelt, dass er dem Zebra helfen kann. Der Plan, den sich das Zoo-Team erdacht hat, hat nur ein Ziel: das Fohlen muss raus, damit Sasu leben kann. Andernfalls würde die Stute vergiftet werden.

Früher sehr häufig, heute eher die Ausnahme: Mit gezieltem Tasten will der Tierarzt in das Zebra hineingreifen und das Jungtier herausziehen. Um die Mutter nicht zu verletzen, geht das nur mit äußerster Vorsicht. Ein Restrisiko bleibt. Eine Operation kommt nicht infrage. Allein das Zebra mit Medikamenten zu versorgen, ist schwierig und geht zunächst nur aus der Distanz mit einem Blasrohr. Dabei darf das Tier aber nicht vollständig narkotisiert sein, erklärt Bernd Hensch. Es muss eigenständig stehen können.

Ein Zebra festhalten, ist schier unmöglich. Mit einem domestizierten Pferd etwa sei es nicht vergleichbar, erklärt der Direktor. Die Kraft, die es entwickelt, könnte gefährlich für sich und andere werden. Deshalb bauen die Pfleger eine Holzkiste, die lediglich Aussparungen vorn und hinten hat. Genug, damit das Zebra atmen und der Tierarzt es behandeln kann. Sechs Stunden hat allein der Bau dieser Kiste in Anspruch genommen, erzählt Tierinspektor Matthias Hoff. Vier Kollegen, Tierarzt und Zoodirektor sind an der Rettungsaktion beteiligt. Für die meisten von ihnen ist diese Situation neu. „Panisch darf man nicht werden“, sagt Matthias Hoff. Mit Ruhe lässt sich die Zebrastute in den Holzverschlag lotsen.

Dann wird es spannend: Bei der Untersuchung des Tiers wird klar: Der Kopf des Fohlens ist nach hinten geschlagen, so konnte es unmöglich durch den Geburtskanal. Leider war damit auch der Verdacht bestätigt. Der Zebranachwuchs ist tot. Ehrenreich Lemke zieht das Fohlen heraus. „Das musst du ein Dutzend Mal gemacht haben, um es zu beherrschen“, sagt Bernd Hensch. Antibiotika sollen eine Infektion verhindern. Heute ist klar, Sasu ist über den Berg – und das Zooteam erleichtert und stolz. Es hofft, das Sasu und ihr Partner Eddie (6) irgendwann neuen Nachwuchs bekommen.