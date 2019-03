Weniger Unfälle, mehr Tote

Anja Linckus

Brandenburg (MOZ) Die Verkehrsunfallbilanz der Stadt Brandenburg für das Jahr 2018 fällt im Vergleich zu 2017 insgesamt positiver aus. Das ergeben die nun von der Polizeidirektion West veröffentlichten Zahlen. Allerdings waren im vergangenen Jahr mit drei Todesopfern zwei mehr zu beklagen als noch im Jahr zuvor. So war Ende Januar in Hohenstücken eine zehn Jahre alte Radfahrerin ums Leben gekommen, als sie von einem Lkw-Fahrer beim Abbiegen übersehen wurde. In folge des tragischen Unfalls reagierte die Polzei mit der Kontrolloffensive „Die Gefahr liegt im toten Winkel - Ein Blick, der Leben retten kann“. Anfang Oktober stürzte in der Walzwerksiedlung ein Rentner ohne Fremdeinwirkung von seinem Fahrrad und starb. Im November kostete das Überqueren der Straße an einer unübersichtlichen Stelle einen weiteren Senior das Leben, als er dabei von einem Auto erfasst wurde.

Insgesamt gab es im Stadtgebiet im vergangenen Jahr 2197 Verkehrsunfälle, 200 weniger als noch 2017. Dabei wurden 274 Menschen verletzt, 65 weniger als 2017. 170 der Unfälle wurden von jungen Fahrern im Alter zwischen 18 und 24 Jahren verursacht, dabei gab es 24 Personenschäden. Dem gegenüber stehen 407 von der Generation 65+ verursachte Verkehrsunfälle, bei der 45 Personenschäden zu verzeichnen waren. Hauptunfallursachen der Unfälle waren nicht ausreichender Abstand (252), Vorfahrtsfehler (157), Wildunfälle (133) und Geschwindigkeit (64). Erst danach folgen Alkohol (34) und Betäubungsmittel (5). Allerdings haben die Beamten im gesamten Gebiet der Polizeidirektion West bei Verkehrskontrollen mehr alkoholisierte Fahrer und Verkehrsteilnehmer mit Betäubungsmitteln im Blut festgestellt. Und auch die Zahl der Geschwindigkeitsüberschreitungen, Vorfahrts- und Rotlichtverstöße ist weiter angestiegen. Peter Meyritz, Leiter der Polizeidirektion West kündigte deshalb an: „Die Kontrollen gehen weiter! Insbesondere LKW-Fahrer, die Rettungsfahrzeuge behindern und Gaffer, die unbelehrbar sind, bleiben nach Verkehrsunfällen in unserem Fokus.“ Zudem werden die Beamten verstärkt auf Fahrradfahrer und die Einhaltung der für sie geltenden Verkehrsregeln zu achten. Aber auch die Sensibilisierung der Autofahrer für die schwächeren Verkehrsteilnehmer ist der Polizei sehr wichtig. Mit regelmäßiger Präventionsarbeit und Sensibilisierung können schwere Verkehrsunfälle verhindert werden.