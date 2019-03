Wenn Kochen auch noch Spaß macht

Wolfgang Balzer

Ketzin/Havel Zugegeben, wenn für ein Hauptgericht 16 Zutaten benötigt werden und bis zu zehn Hobbyköche auf Zeit gleichzeitig mit der Zubereitung beschäftigt sind und dabei auch noch jede Menge Spaß haben, ist Skepsis angesagt, ob nach gut einer Stunde lukullische Spezialitäten auf den Tellern angerichtet und gemeinsam verspeist werden können. Dass das möglich ist, bewiesen die Kocheleven erst vor einigen Tagen wieder in der Showküche der Ketziner GWV (Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Ketzin) in der Feldstraße.

Seit gut zwei Jahren lädt die GWV mehrmals im Jahr hierher zu einem thematischen Kochkurs ein. Bis zu zehn Kochinteressierte können sich für jeden Kursabend bei der GWV anmelden und hier unter Anleitung eines renommierten Koches, der auch die vielfältigen Zutaten und natürlich die entsprechenden Rezepte mitbringt, einen unterhaltsamen Abend verbringen und gemeinsam die selbst zubereiteten Spezialitäten genießen.

Der Jahreszeit entsprechend hieß vor einigen Tagen das Motto „Vitale Frühlingsküche“. Unter anderem Roastbeef, Spargel, Avocado, Joghurt, Kirschtomaten, Mango und jede Menge frische Kräuter standen bereit und was dann folgte, sah auf den ersten Blick schon ein wenig chaotisch aus. Aber Florian von Schulte, seines Zeichens freier Gastronomiedienstleister, hatte scheinbar seine Augen überall und auch auf dem Zeitplan, was wann und wie zubereitet oder in den Bratofen musste, Tipps und Tricks für die gehobene Küche inklusive. Ebenso inklusive ein passender Wein und, ganz nach Bedarf, auch ein Bierchen. Und tatsächlich, nach weniger als eineinhalb Stunden wurde das mehrgängige Menü angerichtet.

Am 5. April ist das nächste kleine Kochabenteuer geplant. „Fisch und Meer“ heißt dann das Motto. Und weil in der Sommerzeit naturgemäß viel gegrillt wird, gibt Florian von Schulte dazu am 20. Juni und 9. August bei den gemeinsamen Grillabenden spezielle Tipps rund ums Smoken, Räuchern und Grillen.

Interessenten, auch für die späteren Kochkurse „Eine Reise nach Asien“ im September und für das Weihnachtsmenü im November, können sich bei Ines Rumschüssel (GWV), Telefon 033233/85520 oder 033233/8550 informieren und anmelden.