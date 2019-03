Laternen-Zauber ersetzt kommerziellen Weihnachtsmarkt

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Der Zehdenicker Laternen-Zauber nimmt Gestalt an. Nach dem öffentlichen Arbeitstreffen am Donnerstagabend in der Klosterscheune ist klar, wie die Veranstaltung am 7. Dezember in etwa aussehen könnte, wenn die Zehdenicker zum ersten Mal seit Jahrzehnten ihren Weihnachtsmarkt wieder selbst organisieren.

Obwohl der Begriff Markt nicht mehr das trifft, was der Zehdenicker Laternen-Zauber tatsächlich sein soll. Es wird eher eine Festmeile sein. Zwischen Herrenstraße und Dammhastbrücke werden Höfe, die sonst der Öffentlichkeit verborgen bleiben, für die Besucher geöffnet. Dort – und nicht mehr auf dem Marktplatz – soll dann die Musik spielen. Insgesamt acht Höfe werden festlich dekoriert. 75 Baumstammlaternen weisen den Weg dorthin. Feuerschalen in der Stadt sollen für zusätzliche Atmosphäre auf der Haupteingangsstraße sorgen. Für fast jeden Hof konnte am Donnerstag ein Hauptverantwortlicher benannt werden.

Dezentral wie das Fest sein wird, soll auch die Veranstaltung organisiert werden. Die Aufgaben werden auf möglichst vielen Schultern verteilt, wünscht sich Wirtschaftsförderin Uta Kupsch eine breite Beteiligung. Schließlich lautet das Motto „Von Zehdenickern für Zehdenicker“. Auf dem Marktplatz soll das Angebot an Verkaufsständen und Unterhaltung deshalb auch möglichst klein gehalten werden. Die Chöre werden in den einzelnen Höfen singen, auch Schulen sind eingeladen, dort ihr weihnachtliches Programm aufzuführen. Dem Wunsch der Mildenberger Grundschule „Am Ziegeleipark“ aber, die etwas abseits gelegene Klosterscheune einzubeziehen, ist nach kurzer Diskussion eine Absage erteilt worden. Ein weiterer Veranstaltungsort abseits der Höfe würde das Konzept eher schwächen, hieß es. Kleine Verkaufsstände sollen die Höfe bereichern. Dabei zeichnet sich ab, dass die neun städtischen Verkaufsbuden wohl nicht ausreichen werden, zumal es auch ein großes Angebot kulinarischer Köstlichkeiten geben soll.

Der Wunsch der Teilnehmer des Arbeitstreffens war es, dass die leerstehenden Ladenlokale in der Innenstadt belebt werden. Die Vermieter der Objekte werden gebeten, ihre Ladenlokale für Aktionen zu öffnen, damit sich ein möglichst geschlossenes Bild ergibt. Die Geschäfte werden an diesem Sonnabend im Dezember bis 20 Uhr öffnen. Auch die Stadtverwaltung bringt sich ein. Zehdenicks amtierender Bürgermeister Dirk Wendland kündigte an, dass die Kommune die Versicherung übernehmen werde, sich um die notwendigen Straßensperrungen kümmert und auch die Gema-Gebühren zahlen wird. Schon Mitte des Jahres werde die Stadt einen Flyer drucken lassen, um die Werbung anzukurbeln. Außerdem werde es eine durchgehende Festbeleuchtung auf der Straßen geben. Gestellt werden von der Stadt die Baumstammlaternen, nur für die Kerzen müssen die Hofverantwortlichen selbst sorgen. Pfarrer Andreas Domke wünscht sich, dass die Veranstaltung mit möglichst wenig Müll und Plastik auskommen möge. Es könnten Porzellanbecher mit dem Logo des Laternen-Zaubers hergestellt und gegen Pfand in Umlauf gebracht werden, um darin beispielsweise Glühwein auszuschenken.(ris)