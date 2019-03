Weniger Katzenzüchter in der Region

dpa

Schönwalde-Glien (dpa) Schnurrend oder mauzend, dazu ein großer Niedlichkeitsfaktor: Katzenschönheiten bewerben sich wieder bei einer Schau im Havelland um Preise und Medaillen.

Dies ändert aber offenbar nichts daran, dass die Zucht der populären Haustiere ein gravierendes Problem hat.

Die Katzenzucht wird in Berlin und Brandenburg immer unbeliebter. „Die Zucht macht zu viel Mühe und man kann kein Geld damit verdienen“, sagte Burkhart Appelt, Vorsitzender des Berliner Vereins Pro-Kat. In seinem Verein sind demnach nur noch 160 Mitglieder registriert - vor zehn Jahren seien es noch deutlich mehr gewesen. Damals waren laut Appelt allein in Berlin mindestens vier verschiedene Vereine aktiv.

In Deutschland leben nach Angaben des Statistik-Portals Statista 13,7 Millionen Katzen als Haustiere. Darunter sind Appelt zufolge jedoch viele Tiere ohne Stammbaum, bei denen Erbkrankheiten nicht ausgeschlossen sind. Es gebe es zu viele „Schwarzzüchter“, die ihre Katzen preiswert, aber ohne medizinische Untersuchungen verkauften.

Mitglieder von Pro-Kat dürfen, wie Appelt erklärte, nur mit Katzen züchten, die bei einer Ausstellung als geeignet eingeschätzt wurden. Dort bewerten sie unabhängige Richter. Sie schauen nach dem Aussehen, der Farbe, der Felllänge und eventuellen Krankheiten. Vor allem Erbkrankheiten müssen ausgeschlossen werden, bevor eine Katze für die Zucht eingesetzt wird. Diese Exemplare dürfen nach den Vereinsregeln nur einmal pro Jahr Junge bekommen. „Sie sollen nicht als "Gebärmaschinen" missbraucht werden“, sagte Appelt.

An diesem Wochenende sollen rund 140 Katzen und Kater aus ganz Deutschland ihre Schönheit und Zuchttauglichkeit bei einer Rassekatzenschau in Schönwalde-Glien (Havelland) unter Beweis stellen. Fünf Richter bewerten die Tiere in verschiedenen Kategorien und vergeben Pokale und Schleifen. Es werden etwa 30 verschiedene Rassen präsentiert. Neben den Zuchttieren sind auch „normale Stubentiger“ vertreten. Der Verein Pro-Kat informiert während der Ausstellung über Haltung und Zucht der oft eigenwilligen Hausgenossen.

Der Landestierschutzverband Brandenburg sieht derweil die Schau kritisch. „Katzen sind Reviertiere“, sagte die Mitarbeiterin Gabriele Brückner. Sie würden aus ihrem Revier gerissen und seien in der ihnen unbekannten Umgebung einfach nur panisch. „Jährlich sterben Zehntausende frei lebende Katzen“, sagte Brückner. Die Zuchtindustrie setze weiter neue Babys in die Welt, um die sich keiner kümmere.