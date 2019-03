Sanierung kostete weniger als geplant

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Zwei Jahre lang wurde am Haus in der Neuruppiner Virchowstraße 28 gebaut. Nun ist die Sanierung beendet. Der Eigentümer, die Neuruppiner Wohnungsbaugesellschaft (NWG), musste einige Rückschläge einstecken. Dennoch zieht NWG-Chef Robert Liefke ein positives Fazit der Arbeiten.

Am Anfang des 20. Jahrhunderts wurde das Haus an der Virchowstraße gebaut. Zuletzt war es in einem wenig ansehnlichen Zustand. „Es stand fast ein Jahrzehnt lang nahezu leer“, erklärt Liefke. Im Oktober 2016 hat die NWG damit begonnen, das Gebäude komplett zu entkernen. Was folgte, war eine Zeit, in der wenig geplant werden konnte. Denn das Objekt ist alt. Dass Überraschungen warten, war Liefke und allen anderen Beteiligten klar. Aber damit, dass beispielsweise neunmal Schwamm beseitigt werden musste, hat dann doch niemand gerechnet. Beim sogenannten Hausschwamm handelt es sich um einen Pilz, der Holz zerstört. „Im Keller war er so stark ausgeprägt, dass er von der Decke hing“, erinnert sich Liefke.

Davon ist heute nichts mehr zu sehen: Neue, helle Kellerräume werden von Brandschutzdecken ergänzt. Jeder Mieter in dem NWG-Haus wird eine dieser Keller-Parzellen erhalten, so Liefke. Insgesamt sind vor Ort sieben Wohnungen entstanden. Sie haben zwischen zwei und vier Zimmer. Der Quadratmeterpreis beträgt rund 8,50 Euro.

Auf dem kleinen Hof steht bereits eine Art Carport, wo Fahrräder und Kinderwagen abgestellt werden können. Ein einzelner Raum im Erdgeschoss hat die NWG vor Rätsel gestellt: „Wir haben uns gefragt, was wir damit am besten anfangen“, schildert der Geschäftsführer. Am Ende entstand ein Trockungsraum, in dem Mieter ihre Wäsche unterbringen können. Besonderes Highlight des Baus ist aber der Flur, der von Künstlern aus Berlin gestaltet wurde. Zarte Ranken und Marmor-Maserung wurden dem einstigen Original angepasst, das stellenweise auch noch zu sehen ist.

In diesem Monat will die NWG mit der Vermietung der Wohnungen starten. Die neuen Bewohner können aber erst im Mai einziehen. Grund dafür ist, dass es viele Setzungsrisse im Gebäude gibt, die erst noch ausgebessert werden müssen. Die Finanzierung des Projektes hat es trotz der unvorhergesehenen Schwierigkeiten geschafft, einem Neuruppiner Trend zu entkommen: Eingeplant hatte die NWG 1,5 Millionen Euro. Am Ende mussten nur 1,3 Millionen Euro investiert werden.(jvo)