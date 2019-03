Feuerwehrmann verklagt die Stadt

Ingmar Höfgen

Oranienburg (freier Autor) Feuerwehr ist mehr, als nur Brände löschen und Ölspuren beseitigen. Eine Disziplinarmaßnahme der Stadt Oranienburg gegen einen Feuerwehrbeamten warf vor dem Verwaltungsgericht Potsdam Fragen auf, wie wichtige Termine bekanntzugeben sind. Ein Urteil soll in Kürze gesprochen werden.

Ein Überblick: Ein verbeamteter Feuerwehrmann wird über einen wichtigen Gesundheits-Check von einem Vorgesetzten informiert – erst zwei Tage vor dem Termin, wie der Mann behauptet. Es soll die Tauglichkeit für den Lkw-Führerschein verlängert werden. Der Mann, der selbst um den Termin gebeten hatte, verweist darauf, dass er an jenem Sonnabend im Sommer 2015 laut Dienstplan frei hat. Er erscheint nicht zum Termin, auch nicht, als er am Untersuchungstag angerufen wird. Nach einem Disziplinarverfahren spricht die Stadt 2016 gegen ihn einen Verweis aus, die geringstmögliche Disziplinarmaßnahme. Dagegen klagte der Feuerwehrmann – am Donnerstag wurde darüber verhandelt.

Kam die Information nicht etwas kurzfristig? Vielleicht – wenn es denn so war. Der damalige stellvertretende Wehrleiter, heute 63 Jahre und schon länger pensioniert, sprach davon, dass die Listen vorher im Schichtführer-Zimmer aushingen, wo jeder Kamerad nach Dienstende hinkommt, und im Speiseraum. Auch die Schichtleiter hätten immer alle Kameraden erinnert. Er selbst habe dem Kläger den Termin aber nie selbst genannt. Das Problem an seiner Aussage: Mehr als drei Jahre zuvor hatte er teilweise das Gegenteil behauptet. Auch ein zweiter Zeuge, ein Schichtführer, hatte Erinnerungslücken – und meinte, im Speiseraum hingen die Listen nicht. Zwei Stunden dauerte die Befragung der beiden Zeugen.

Das einzige Problem bei der Oranienburger Feuerwehr? Der Kläger benannte noch andere Schwierigkeiten. In den Zwölf-Stunden-Schichten müsse er vier Tage pro Woche arbeiten – aber nur selten seien wie an jenem Wochenende vor dreieinhalb Jahren zwei Tage zusammenhängend frei gewesen. Auch die Aufstellung von Dienstplänen sei nur auf Drängen passiert. Von Terminen habe er durch Mundpropaganda erfahren. Die Verwaltungsrichter monierten mehrere Fehler im Disziplinarverfahren, auch zulasten des Klägers. „Das ist alles etwas untypisch abgelaufen“, sagte Richterin Petra Wirth. „Es ist klar, dass Sie keine Disziplinarrechtsprofis sind, was ja auch für die Stadt sprechen mag“, so die Richterin weiter.

Konnte man den Beamten nicht anweisen, auch in seiner Freizeit zum Termin zu kommen? „Es gab keine Anweisung, sonst wäre ich hingegangen“, beteuerte der Feuerwehrmann. Aber wie waren die „Ansagen“ der Vorgesetzten zu verstehen? „Entweder gab es verbindliche Anweisungen, oder es gab bloße Äußerungen, die auslegungsfähig waren“, steckte die Richterin den rechtlichen Rahmen ab. Wie das Verhalten des Klägers bei der Stadt ankam, fasste Rechtsamtsleiter Bernhard Lohaus in der Verhandlung so zusammen: Ein junger Feuerwehrmann, der die Beamtenausbildung durchlaufen habe, habe einen in der DDR aufgewachsenen Feuerwehrmann, der mit dem Beamtenrecht nicht so vertraut sei, auflaufen lassen – ein bemerkenswertes Statement nach fast 25 Jahren der deutschen Einheit.

Aktuell würden die 30 Beamten der hauptamtlichen Feuerwehr durch den Wachabteilungsleiter von Terminen zur Gesundheitsuntersuchung erfahren, teilte die Stadt mit. Zusätzlich gebe es einen Aushang am „Schwarzen Brett“. Inzwischen werde im 24-Stundendienst und einer 48-Stundenwoche gearbeitet, sodass das Problem von zu wenig Freizeit zwischen den Schichten nicht mehr bestehe, so die Verwaltung.