Kinder, wie die Zeit vergeht

Stefan Klug

(MOZ) Seit Schultagen sind Nils, Thomas und Andreas dicke Freunde. Nun steht das 30-jährige Klassentreffen an und bietet den dreien gute Gelegenheit, mal ihrem Alltag zu entfliehen. Während Nils genervter Familienvater ist hat Andreas gerade eine Scheidung hinter sich. Thomas hingegen lebt als DJ immer noch ein Leben auf der Überholspur. Doch genau auf der wird er nun beim geplanten Trip ausgebremst. Denn mit eingeladen hat sich Lili, Tochter von Thomas’s neuer großer Liebe. Und der Teenager hält den angehenden Silberrücken nicht nur einen Spiegel vor, sondern zeigt ihnen auch deutlich deren Grenzen auf. Statt wilder Party wird’s also eher eine Besinnung auf wirklich wichtige Werte. Wild ist’s aber trotzdem.

Til Schweiger verfilmt eine Männersause anlässlich eines Jubiläums-Klassentreffens. Wer nun brachialen Pennäler-Humor erwartet wird nicht enttäuscht. Schweiger hält das Gag-Niveau konstant und sicher nicht unabsichtlich weit unter der Gürtellinie und darf sich so eins wissen mit den bekannten Vorbildern jenseits des großen Teiches. Die Qualität variiert dabei von genial bis oberpeinlich. Nach seinem Desaster mit „Honig im Kopf“ im angloamerikanischen Filmraum wollte der Regisseur wohl hier auf Nummer sicher gehen. Da man ja über Geschmack bekanntlich nicht streiten soll, bleibt es also jedem selbst überlassen, sich zwischen eingeklemmten Genitalien und zotigen Sprüchen wohl zu fühlen, oder auch nicht. Fakt ist jedoch, die Geschichte hätte auch kürzer als in zwei Stunden erzählt werden können.

Genre: Komödie; FSK: 12 Jahre; Laufzeit: 127 Minuten; Verleih: WHV; Regie: Till Schweiger;Til Schweiger, Samuel Finzi, Milan Peschel; D 2018