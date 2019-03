Wenn Erinnerungen trügen

Stefan Klug

(MOZ) Evan Birch ist Professor für Philosophie an einer ländlichen Uni. Als Mann des Wortes und des Geistes hat er aber auch Schwächen für fleischliche Gelüste. Daher sind er und seine Familie vor wenigen Jahren von einer anderen Uni hierher gezogen. Doch auch im neuen Job macht ihm die eine oder andere Studentin schöne Augen. Birch bleibt standhaft. Dann aber verschwindet ein junges Mädchen, das auch als Cheerleader tätig war. Und irgendwie deuten alle Hinweise, die Ermittler Malloy zusammengetragen hat, in Richtung des Profs. Der kann sich selten an Details erinnern, beteuert aber stets seine Unschuld. Immer neu auftauchende Fakten lassen jedoch daran zweifeln, vor allem die eigenen Gattin. Der Cop indes ist weniger überzeugt, muss sich aber der Beweislage beugen. Und so scheint das Ende unausweichlich.

Mit Guy Pearce und Pierce Brosnan bietet Simon Kaijser zwei Gegenspieler auf, die in der Lage sind, solch eine relativ gemächlich inszenierte Geschichte zu tragen. Hier der zerstreute Professor, da der bedächtige Ermittler. Spannung bringt der Regisseur selbst mit in die Handlung, indem Schnitte, Erinnerungen und Rückblenden - teils wild miteinander vermischt - den Zuschauer gern auf eine falsche Fährte locken. Gewissermaßen ist dies aber auch die bildgewordene Gedankenwelt des Verdächtigen, der zum Ende der Geschichte gar selbst an seine Schuld glaubt. Gut gemacht, mehr Drive im Geschehen hätte dem Gesamtprodukt trotzdem nicht geschadet.

Genre: Thriller; FSK: 12 Jahre; Laufzeit: 100 Minuten; Verleih: New KSM; Regie: Simon Kaijser; Guy Pearce, Pierce Brosnan, Minnie Driver; IRL/S/USA 2018