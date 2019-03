Hertha bezwingt Mainz im Olympiastadion

Uwe Wuttke

Berlin (MOZ) Wenn Hertha BSC noch die Chance auf einen Platz im internationalen Fußball wahren wollte, dann musste gegen Tabellennachbarn Mainz 05 ein Sieg her.

Vor dem Spiel war das aus zwei Gründen kein leichtes Unterfangen. Gegen die Rheinhessen gelang den Berlinern in den vergangenen vier Partien nur ein Punkt und ein Sieg aus den zurückliegenden sechs Bundesligaspielen - eine eher magere Ausbeute.

Beide Trainer suchten ihr Heil in einer offensiven Aufstellung. Herthas Pal Dardai entschied sich für eine Dreierkette, in der auch der zuletzt angeschlagene Jordan Torunarigha seinen Platz fand, sowie mit Davie Selke und Salomon Kalou zwei Angriffsspitzen.

Sandor Schwarz ließ seine Mainzer in einem 4-3-3-System los.Doch trotz der offensiven Ausrichtung entwickelte sich ein von Taktik und Vorsicht geprägtes Spiel. Die Berliner fanden zu selten den Weg über die erste Pressingkette der Gäste. So blieb in der ersten Hälfte ein Kopfball von Torunarigha nach einer Ecke von Ondrej Duda der nur knapp das Tor verfehlte, die beste Chance (9.).

DieMainzer kamen immerhin zweimal gefährlich vor dem Tor von Rune Jarstein. Erst köpfte Anthony Ujah den Ball aus acht Metern knapp neben den Kasten (14.), dann traf Karim Onisiwo nur die Latte (33.). Aber auch danach blieb es bis zur Pause bei einer über weite Strecken unansehnlichen Partie. Bei der Hertha gelang praktisch nichts. Vor allem Duda stand irgendwie neben sich und musste sich nach einer missglückten Hackenablage eine Standpauke von Trainer Dardai gefallen lassen. Und auch die Pfiffe des Publikums zum Pausenpfiff hatten ihre Berechtigung

Und weil es schon so richtig schlecht lief, begann die zweite Hälfte gleich katastrophal. Niklas Stark lenkte einen Schuss von Levan Öztunali per Kopf unhaltbar für Jarstein zum 0:1 ins eigene Netz (46.). Doch es war nur das Signal für eine turbulente Phase. Fast im Gegenzug gelang der Ausgleich als Valentino Lazaro am glänzend haltenden Florian Müller scheiterte. Und aus der folgenden Ecke fiel dann doch das 1:1.Den Kopfball von Selke parierte Müller noch sensationell, doch den Abpraller verwertete Marko Grujic (50.).

Nun war Zug in der Partie – vor allem bei der Hertha. Der Ball lief viel schneller und präziser als noch im ersten Abschnitt. Und auch die Einzelaktionen kamen nun durch. Als Lazaro auf der rechten Seite gleich drei Mainzer düpierte und Stark am Fünfmeterraum per Direktabnahme abschloss, führten die Berliner plötzlich mit 2:1 (60.).Allerdings musste Selke kurz darauf nach einem Foul verletzt vom Feld und wurde durch Vedad Ibisevic ersetzt.

Die Mainzer versuchten mit Jean-Philippe Mateta frischen Schwung, in ihre Aktionen zu bringen. Die nächste Szene aber hatten wieder die Berliner, als Duda mit einem herrlichen Distanzschuss nur den Innenpfosten traf und die Entscheidung verpasste (70.). Allerdings gab sich Mainz keineswegs auf.Erst traf Ujah per Kopfball nur den Pfosten (75.), dann strich der Schuss von Quaison knapp am Tor vorbei. Am Ende war es aufgrund der Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte ein verdienter Sieg für die Hertha über den selbsternannten Karnevalsverein aus Rheinland-Pfalz, und die Berliner Fans sangen „Berlin feiert Karneval“.