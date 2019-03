Uwe Spranger

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Thomas Rubin ist der neue Gemeindewehrführer im Ort. Er wurde bei der Gemeindevertretersitzung am Donnerstagabend im Beisein vieler Feuerwehrleute offiziell „bestellt“ und zum Ehrenbeamten auf Zeit ernannt. Zeitgleich wurde sein Vorgänger Karsten Schulz abberufen. Seine sechsjährige Amtszeit wäre am 19. März abgelaufen und er hatte sich entschieden, nicht noch einmal zu kandidieren. Die Kommunalpolitiker und seine Feuerwehrkollegen dankten ihm für seine bisherige Arbeit mit viel Beifall und erhoben sich vorn ihren Plätzen. „Jetzt können Sie endlich mal wieder richtig Urlaub machen“, gab ihm die Vorsitzende Regina Boßdorf mit auf den Weg.

Der neue Vorgesetzte aller Fredersdorf-Vogelsdorfer Feuerwehrleute ist bereits seit 1998 dabei, war damals in die Jugendwehr Vogelsdorf eingetreten, absolvierte verschiedene Qualifikationen und Führungslehrgänge, war Jugendwart in Vogelsdorf und Ansprechpartner für den Funk in allen Gemeindeteilen. Rubin ist Berufsfeuerwehrmann in der Regionalleitstelle der Landeshauptstadt Potsdam. Die Feuerwehr-Führungskräfte im Ort hatten ihm vorab das Vertrauen ausgesprochen, der Kreisbrandmeister sein Einverständnis erteilt.

„Mit den Frauen und Männern im Hintergrund kann nicht viel schief gehen“, blickte der mit der Übergabe der Ernennungsurkunde zum Hauptbrandmeister Beförderte voraus. Seine Amtszeit läuft nun bis 2025. (ufo)