Patrizia Czajor

Eisenhüttenstadt (MOZ) Für die Austauschschüler aus Frankreich hat es am Freitag nach dem Empfang im Rathaus zunächst einmal eine Einführung in die Historie der Stadt gegeben. Axel Drieschner, Leiter des Dokumentationszentrums Alltagskultur der DDR, erläuterte ihnen die Entstehung der sozialistischen Planstadt und zeigte ihnen anhand des Stadtmodells, wo sich die einzelnen Wohnkomplexe befinden. „Sie hatten alle eigene Schulen und Kindergärten“, erklärte Drieschner den Jugendlichen, während Sabine Müller, Französischlehrerin am Albert-Schweitzer-Gymnasium, übersetzte.

Ihren eigenen Schülern sowie den Gästen aus Frankreich steht jetzt eine abwechslungsreiche Woche bevor. Nicht nur haben sich die Gastfamilien, bei denen die Franzosen bis zum 8..März unterkommen, etwas für die Gäste überlegt. Auch werden die Schüler beider Nationen unterschiedliche Tagesausflüge nach Potsdam, Berlin und Frankfurt unternehmen. Sandrine Corciu freut sich besonders auf den Ausflug in den Freizeitpark Tropical Island. Von ihrer Gastfamilie fühlte sie sich sehr gut aufgenommen. „Die waren wirklich süß.“ Den Austausch zwischen der Partnerstadt nordöstlich von Paris sowie dem Albert-Schweitzer-Gymnasium gibt es seit 1991. Partner auf französischer Seite ist Stephane Bouthors vom Partnerschaftskomitee. (pac)