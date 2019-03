René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) In einer Serie stellt der Stadtbote einen Frankfurter des Monats vor. Das können Menschen sein, die ehrenamtlich aktiv sind oder auf andere Weise etwas Besonderes vollbracht haben. Fürs Foto posieren sie auf einem roten Sessel.

Die zahlreichen Fernsehsendungen derzeit zum Karneval laufen meist ohne Brigitte Lipfert als Zuschauerin. Das ist in der hiesigen Region sicher nicht ungewöhnlich. Brigitte Lipfert jedoch ist die Programmgestalterin des Carneval Club Booßen (CCB). „Wir wollen aber auf keinen Fall den Karneval oder Fasching aus diesen Gebieten nachmachen“, sagt sie. „Schließlich gibt es bei uns auch kein Prinzenpaar oder ähnliches“. Das gelingt den Booßener in jedem Jahr neu. Im Moment sind sie mit ihrem Programm „Motto ham wa keens im Sinn, beim CCB ist allet drin“ auf der Bühne des Saals in der Kliestower Gaststätte.

Der Saal ist am vergangenen Sonnabend bis auf den letzten Platz gefüllt. Die Gäste klatschen und jubeln. Brigitte Lipfert steht dabei im Hintergrund und schaut wohlwollend zu, ob die Nummern passen. Ihre Arbeit ist im Großen und Ganzen getan. Wenn sie kleine Fehler entdeckt, wird sie die korrigieren. „Auf den roten Sessel setze ich mich aber nur, weil alle 25 vom CCB darauf nicht Platz haben“, meint sie lachend. „Dabei“, meint der CCB-Vorsitzende Andreas Arlot, „hat es Brigitte mehr als verdient“. Auch ehrenamtliches Engagement, um anderen Menschen eine Freude zu machen, darf schließlich gewürdigt werden. Beim CCB ist sie 25 Jahre dabei. Seit 20 Jahren ist sie Programmgestaltern, was man wohl am ehesten mit Regisseurin beschreiben kann.

Schon nach dem Rosenmontag geht die Ideensuche für die nächste Karnevalssaison los. „Die mache aber nicht ich“, lacht sie, „sondern jeder der Karnevalsfreunde aus Booßen. Meine Aufgabe ist es, das Programm dann zusammenzufügen“. Die Sprechnummern dürfen nicht so lang sein. „Die Zuschauer sollen denken, schade das es schon vorbei ist“. Ganz wichtig beim CCB, ein ständiger Wechsel zwischen Sketchen und sehenswerten Musikeinlagen. Das ist wohl auch das Erfolgsgeheimnis der letzten Jahre. Wenn beispielsweise die stilecht gespielte Spider Murphy Gang über den Skandal um Rosi singt und die dann auch noch auf der Bühne erscheint, ist das Gejohle groß. „Für die Darsteller auf der Bühne ist das insgesamt schon eine große Aufgabe“, sagt sie. Schließlich muss viel auswendig gelernt werden und auch das Sprechen oder Singen muss auf den Punkt sitzen. Einen Leitspruch gibt es aber doch. „Wir lachen nicht über andere, sondern über uns“, sagt Brigitte Lipfert. Bestimmte Berufe etwa sollen nicht dem Spott ausgesetzt werden.

Mit den Auftritten zur Hauptkarnevalszeit ist es aber nicht getan. Im vergangenen Jahr im November wurde der Familienfasching eingeführt. Damit Eltern und Kinder zusammen Spaß haben. „Dafür muss man ein komplett anderes Programm machen. Die Kinder müssen unterhalten werden“, so die Ur-Booßenerin. Außerdem spielt der CCB auch auf Dorffesten oder bei anderen Gelegenheiten. „Ein gewisses Maß an Professionalität auf der Bühne haben wir in den letzten Jahren schon erreicht“, sagt sie nicht ohne Stolz. Noch einmal heißt es am Sonnabend Booßen Helau und seit einigen Jahren, seit sie im Kliestower Saal zu Gast sind, auch Kliestow Helau.