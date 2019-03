Bettina Winkler

Fürstenwalde (MOZ) Über tausend Fotos von Kunstwerken hat die siebenköpfige Jury, die alljährlich die Ausstellung Ermutigung mit Kunst von behinderten Menschen organisiert, im Vorfeld gesichtet, um die passenden Exponate für die 23. Schau, die am 8. Mai, 12 Uhr, in der Aula der Erich-Kästner-Schule eröffnet wird, auszusuchen. „Die Entscheidung war wie jedes Jahr nicht einfach. Es wurden wieder außergewöhnliche Werke eingereicht “, sagte Cheforganisatorin Birgit Bergau von den Fürstenwalder Format Werkstätten.

Ins Auge fällt ein Porträt von Günther Jauch. Warum der Künstler gerade den bekannten Fernsehmoderator malte, weiß die Jury nicht. „Wollen wir nicht Günther Jauch zur Vernissage einladen?“, fragte Birgit Bergau spontan. Nicht alle Jurymitglieder waren sofort von der Idee begeistert.

Malereien und Skulpturen aus 44 Einrichtungen und von fünf Einzelkünstlern werden in der neuen Ausstellung zu sehen sein. „Mit 130 Exponaten sind wir an der Kapazitätsgrenze“, sagte Projektbetreuerin Änne Haase von Format. Die Originale sind inzwischen in der Kunstwerkstatt eingetroffen, werden nochmals von den Experten gesichtet und dann für den Katalog fotografiert. „Manchmal hält das Original nicht, was das eingereichte Foto verspricht“, erläuterte Birgit Bergau. Am 2. Mai, 13 Uhr, trifft sich die Jury, die aus freischaffenden Künstlern, Kunstpädagogen und -therapeuten besteht, bereits in der Aula, um die Kunstwerke aufzuhängen. Die Preisverleihung und Übergabe der beliebten Giraffen wird am 5. Juni, 11 Uhr, in der Aula sein. Dazu werden Künstler und zahlreiche Vertreter der teilnehmenden Einrichtungen erwartet.

Die Öffnungszeiten wurden neu überdacht. Die Schau ist nur noch an dem Wochenende 18./19. Mai von 10 bis 15.30 Uhr für Besucher offen. Ansonsten können sich Interessierte wie gehabt von Montag bis Freitag, 10 bis 15.30 Uhr, die Kunstwerke in der Aula der Erich-Kästner-Schule ansehen.(bw)