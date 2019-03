Marion Thomas

Woltersdorf Mit einem vielseitigen Programm zum Frauentag will der Kulturverein Alte Schule seine langjährige Tradition fortsetzen, um die Woltersdorfer Frauen an ihrem Ehrentag würdig zu feiern. Auch wenn sich in der Alten Schule vieles im Umbruch befindet und der Veranstaltungskalender noch viele weiße Flecken aufweist, sollen gute Dinge nicht abhandenkommen. So tüfteln Annerose Worm und Ursula Port seit Wochen daran, wie auch in Woltersdorf die Frauen am 8. März gebührend gefeiert werden. „Wir kennen es ja von früher, als der Frauentag stets ein wichtiges Ereignis im gesellschaftlichen Leben war“, sagt Annerose Worm. „Dann geriet dieser Tag ins Abseits, doch die Rolle und die Rechte der Frauen müssen im Fokus bleiben.“

Die beiden Frauen arbeiten seit Jahren gemeinsam ehrenamtlich im Kulturverein. In ihrer Verantwortung liegt auch das „Mittwochscafé“, das zum beliebten Treffpunkt am Markttag avancierte. Hier haben sie sich unter den Stammgästen Verstärkung und Rückhalt für ihr Projekt zum 8. März geholt und weitere Ideen entwickelt. Nun steht das Programm, und die Vorbereitungen sind in vollem Gange.

Ab 15 Uhr werden die Woltersdorfer Künstler Carmen Orlet und Hugo Dietrich einfühlsame Lieder speziell für Frauen vortragen. Im Anschluss möchte Ulrich Lipka – vielen aus der Veranstaltungsreihe „Aus der Schule geplaudert“ bekannt – mit den Gästen ins Gespräch kommen und das Motto der Frauenwoche „Hälfte, Hälfte – ganz einfach“ vielseitig beleuchten. Finanzielle Unterstützung kommt unter anderem vom Kreis. Dazu gibt es in gemütlicher Runde Kaffee und Kuchen. Dazu sind alle Woltersdorfer Frauen eingeladen. Ihr Eintritt ist frei, Männer zahlen 10 Euro.(mt)