Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Die Schwedterin Christine Hardtke (69) ist am 26. Februar von der Hauptversammlung der Interessengruppen Seniorenchor zur neuen Leiterin gewählt worden. Sie ist damit fortan hauptverantwortlich für die Organisation und alle Fragen von Freud und Leid im Chor.

Zum gewählten Chorbeirat gehören Heinz Schiller, Rosemarie Müller, Sylvia Krebstekies, Gudrun Staschok und Eva Zinder.

Christine Hardtke ist Nachfolgerin von Liebtraud Birke (76), die die Interessengruppe seit 2008 leitete. Nach elf erfolgreichen Jahren im Amt wollte sie die Verantwortung in jüngere Hände legen und hatte sich für Christine Hardtke ausgesprochen. Die Chormitglieder versüßten Liebtraud Birke den Abschied vom Amt mit Blumen und Geschenken.

Christine Hardtke war ihr Leben lang Lehrerin, zuletzt für Erdkunde und Französisch am Gauß-Gymnasium in Schwedt. Sie ist verheiratet und hat einen erwachsenen Sohn. 1972 kam sie nach Schwedt und ging 2009. Im Chor singt die Sopran-Stimme seit 2016.

„Mir ist bewusst, ich trete in große Fußstapfen. Ich möchte die Chorstärke erhalten und vor allem Männer als neue Sänger gewinnen“, erklärte Christine Hardtke ihre Ziele. Und sie ist sich sicher: „Unter Leitung von Klaudia Kobos werden wir die nächsten Chorvorhaben gut meistern.“

Den nächsten Auftritt hat der Chor auf der Jahreshauptversammlung des PCK-Seniorenvereins am 12. März. Danach wird wieder zur Eröffnung der Seniorenmesse am 20. März gesungen, mit dem Schwedter Stadtchor. Geplant sind ein Frühlingskonzert im Mai und der Besuch des Partnerchores in Barlinek.

Am 16. Juni geht es zum Sängertreffen in Criewen und am 6. August zum Chorworkshop. Jahreshöhepunkte werden die Konzerte am 1. und 2. Advent in Schwedt.