Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Die Schutzhütte ist ein Treffpunkt für Menschen in Not in Schwedt. Hilfsbedürftige bekommen hier neben Essen und Trinken an der Schwedter Tafel auch Möbel aus zweiter Hand.

Bedürftige vom Hartz-IV-Empfänger bis zum Studenten, von der alleinerziehenden Mutter bis zum Ein-Familien-Haus-Besitzer, der knapp bei Kasse ist, können in der Schutzhütte-Möbelbörse stöbern. Gegen kleines Geld, eine Spende, werden die Sachen abgegeben. Über zwei Etagen und in 14 Räumen in der Breiten Allee lagern gebrauchte Möbel,Teppiche, Elektrogeräte, Hausrat von der Lampe bis zum Geschirr.

Das meiste davon dürfte das Möbelteam herangekarrt haben. Zum eingespielten Team gehören Michael Knoll (56) und Dieter Rackwitz (49). Auf dem ersten Arbeitsmarkt hatten beide bisher keine Chance. Andreas Noack, Geschäftsführer der Schutzhütte, hat ihnen in der Schutzhütte die Chance gegeben, wieder etwas aus ihrem Leben zu machen. Wenn der vom Rotary Club spendierte Kleintransporter nicht für die Lebensmittelsammelfahrten der Tafel gebraucht wird, gehen Knoll und Rackwitz auf Möbelfahrt. Wohnungsauflösungen nach Terminvereinbarung sind ihre Spezialität. Sie holen einzelne Möbel ab oder lösen auf Wunsch ganze Wohnungen komplett auf und übergeben sie besenrein. Geschätzt mehr als 50 Wohnungsauflösungen hat das Möbelteam schon erledigt. Taugen die Möbel oder andere Gebrauchsgüter zur Weitergabe an Bedürftige, dann ist der Service kostenfrei. Knoll erinnert sich an sein schönstes Erlebnis im Möbelteam. Mit Partner Rackwitz ist er gebeten worden, die abgewohnte, heruntergekommene Wohnung einer älteren, gebrechlichen Dame auf Vordermann zu bringen. Sie bekam ein Ersatzquartier. Gut eine Woche später war die Wohnung wieder tapeziert und gemalert, mit Mobiliar, Geschirr aus der Schutzhütte-Möbelbörse ausgestattet. „Als die Frau ihre Wohnung wiedersah, war das wie bei Wohnen im Glück“, erinnert sich Rackwitz. Knoll sagt: „Einer der Momente, wo du weißt, was du tust, macht wirklich Sinn.“

Das Talent der zwei vom Möbelteam hat sich in Schwedt herumgesprochen. Aber dass die Schutzhütte gut erhaltene Möbel kostenlos abholt und gegen eine kleine Spende an bedürftige Menschen weitergibt, weniger. Knoll und Rackwitz würden gern häufiger ihren Kleintransporter anrollen lassen. Gesucht werden derzeit Couch und Sofa mit Bettfunktion, Stühle, selbst aus den 1950ern, Sideboards, gebrauchsfähige Elektrogeräte, Waschmaschinen, Kühlschränke, einteilige Kleiderschränke. „Die sechstürigen sind zu groß für die Ein-Raum-Wohnung eines Hartz-IV-Empfängers“, erklärt Rackwitz.

Kontakt: Telefon 03332 524316