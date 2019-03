red

Brück Hoher Besuch aus Rumänien wird am kommenden Sonntag, 10. März, um 10.30 Uhr in der Brücker Lambertuskirche erwartet. Der Bischof der Evangelischen Kirche Augsburgisches Bekenntnis in Rumänien, Reinhard Guib, wird mit einer hochrangigen Delegation begrüßt.

In der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg Schlesische Oberlausitz (EKBO) existiert ein großer, historisch gewachsener Reichtum an Beziehungen zu deutschsprachigen evangelischen Gemeinden in Rumänien. Diese gehen zum Beispiel darauf zurück, dass die Evangelische Kirche der Altpreußischen Union bis 1918 für die evangelischen Gemeinden in Altrumänien zuständig war. Heute gibt es einen Partnerschaftsarbeitskreis zwischen der EKBO und der Evangelischen Kirche Augsburgischen Bekenntnisses (A.B.) in Rumänien. Das Augsburgische Bekenntnis wurde von dem brühmtesten Sohn der Stadt Brück, Gregor von Brück, mitverfasst und dem Kaiser Karl V beim Reichstag zu Augsburg 1530 übergeben.

Nun kommt die Delegation mit Bischof Guib, Hauptanwalt Friedrich Gunesch, Dr. Stefan Cosoroaba, Pfarrer Hartig und Musikwart Leutert mit den deutschen Partnern nach Brück, um am Gottesdienst teilzunehmen und ein Grußwort zu sprechen. Im Anschluss sind ein Gespräch und ein gemeinsames Mittagessen geplant. Ziel ist es, die Verbindungen und Strukturen für das wechselseitige Lernen zum Gewinn für das jeweilige Gemeindeleben zu Hause herauszuarbeiten und zu verstetigen. „Was können wir in Brück von unseren Glaubensbrüdern aus Hermannsburg und anderen Gemeinden in Rumänien lernen?“, fragt Pfarrer Helmut Kautz. Danach reist die Delegation nach Bad Belzig und Rieben.