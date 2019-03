red

Linthe In einer Wahlversammlung hat die SPD in Linthe Kandidaten für die nächste Gemeindevertretung festgelegt. Darunter sind Katja Großmann und Melanie Balzer, die beide schon jetzt als Gemeindevertreterinnen aktiv sind.

„Wir freuen uns, dass wir tatkräftige Unterstützung erhalten. Auf der Liste werden neben vier Mitgliedern der SPD auch vier Parteilose antreten. Das zeigt uns, dass unsere Arbeit der letzten fünf Jahre gewirkt hat und wir das Interesse der Bürgerinnen und Bürger für unsere Politik wecken konnten“, sagt die Vorsitzende Katja Großmann.

Mit Wenke Schreiber, Annett Wieland, Wenke Baumgarten und Henning Balzer wollen sich drei parteilose Bürger für die Gemeinde engagieren. Gemeinsam mit den SPD-Mitgliedern Katja Großmann, Max van de Water, Melanie Balzer und Rob van de Water wollen sie sich für die Kinder und Jugendlichen der Gemeinde einsetzen und Freizeitangebote schaffen, die gerechte Verteilung finanzieller Mittel für alle Ortsteile vorantreiben, einen Kita-Neubau planen und das Wohngebiet am Sportplatz umsetzen. Auf der Sitzung wurde Katja Großmann von den Mitgliedern einstimmig zur Bürgermeister-Kandidatin der Gemeinde gewählt. Die stellvertretende Vorsitzende der SPD in Linthe, Melanie Balzer, dazu: „Katja Großmann ist immer um das Wohl der ganzen Gemeinde bemüht und bringt die Ortsteile zusammen. Sie hat sich sehr gut in die Themen der Gemeinde eingearbeitet und die Gemeindevertretersitzungen mit ihren klugen Kommentaren und kritischen Nachfragen bereichert.“ Katja Großmann engagiert sich ehrenamtlich als Kommunalpolitikerin und als Truppfrau bei der freiwilligen Feuerwehr in Deutsch Bork. Sie ist auch sachkundige Einwohnerin im Kreistag und sitzt für die SPD-Fraktion im Ausschuss für Soziales und Gesundheit. Bereits im Januar wurden Katja Großmann, Melanie Balzer und Christian Großmann von der SPD PM für die Wahl zum Kreistag am 26. Mai nominiert. Großmann: „Unser Ortsverein ist stark auf der Liste für die Region vertreten. Wir wollen, dass die Interessen der Bürger im Kreistag weiterhin Gehör finden und der ländliche Raum nicht abgehängt wird.“ Melanie Balzer, die bereits Mitglied des Kreistages ist, ergänzt: „Wir stehen für gleichwertige Lebensverhältnisse im berlinnahen und im ländlichen Raum. Deswegen setzen wir uns für eine gerechte Verteilung der kreislichen Mittel im ganzen Landkreis ein. Dazu gehören sanierte Schulen, aufeinander abgestimmte Taktzeiten der Busse und Bahnen sowie die finanzielle Unterstützung für finanzschwache Kommunen.“