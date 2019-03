Helmut Augustiniak

Ketzin/Havel Turnusgemäß fand auf der Mitgliederversammlung des Heimatvereins Ketzin/Havel e. V. am 23. Februar die Wahl zum neuen Vorstand statt. Seit der letzten Wahl 2017 hat sich der Verein mit vielfältigen Aktivitäten am gesellschaftlichen Leben der Stadt beteiligt. Ehrenamtlich werden die Arbeiten in der Stadtbibliothek und im historischen Archiv unterstützt, sowie Ausstellungen zu historischen Themen konzipiert und durchgeführt.

Zum Jahresbeginn 2017 hatte der Verein Pfarrer i. R. Klaus Brosig aus Etzin eingeladen, der im März einen Vortrag über den Begründer der Statistik und Demographie, Johann Peter Süßmilch, hielt. Im April sprach der Ortschronist von Zachow/Gutenpaaren, Detlef Tobian, über die Geschichte dieser Dörfer. Tobian hat über vier Jahrzehnte Material zu diesem Thema zusammen getragen und veröffentlicht.

2017 wurde auch mit vielen Veranstaltungen des 500. Jahrestags der Reformation gedacht. Der Ketziner Heimatverein gab dazu eine Broschüre heraus, die die Geschichte der Kirchen in der Kernstadt und den Ortsteilen schildert. Ebenso wurde im Tourismuszentrum Ketzin/Havel durch den Verein eine Ausstellung mit dem Thema „500 Jahre Reformation in Deutschland - 477 Jahre in Ketzin/Havel“ durchgeführt.

Das Jahr 2018 begann mit einem Vortrag des ehemaligen Direktors des Untergrundgasspeichers Ketzin/Havel zur Geschichte des Speichers von seiner Entstehung bis zur Produktion des Betriebes und den damit verbundenen Problemen. Ein weiterer interessanter Vortrag wurde von Prof. Dr.-Ing. Franz Spychalla aus Rostock gehalten, der sich mit der Osthavelländischen Kreisbahn und der Familiengeschichte des Referenten befasste. Spychalla war in Ketzin aufgewachsen, sein Vater war hier Eisenbahner.

Ein etwas ungewöhnlicher Ausflug führte Mitglieder des Heimatvereins nach Leest. Hier gibt es einen Zweig der „Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage“. Der Vortrag eines Mitgliedes über die Glaubenssätze der landläufig als Mormonen bekannten Kirche beseitigte viele falsche Ansichten, wie die immer wieder auftauchende Meinung, Mormonen seien polygam. Sehr interessant ist, dass sie eine Lebensführung verinnerlichen, die jeden Gesundheitsfanatiker erfreuen würde. Das Fontane-Jahr 2019 begann mit einem Vortrag des Fontane-Experten Klaus-Peter Möller zum Thema „200 Jahre Theodor Fontane“. Möller ist Archivar im Theodor-Fontane-Archiv Potsdam.

Auf der Wahlversammlung des Heimatvereins wurden die Kandidaten, die alle dem vorhergehenden Vorstand angehörten, wiedergewählt. Vorsitzender wurde Torsten Augustiniak. Als erste wichtige Information teilte er den Mitgliedern mit, dass das bestehende Museum aufgelöst worden ist. Die Exponate sind im Keller des Tourismus-Zentrums gelagert: In absehbarer Zeit sei die Einrichtung eines Stadtmuseums nicht vorgesehen, da Fördermittel dafür nicht genehmigt wurden. Die Mitteilung löste unter den Vereinsmitgliedern heftige Diskussionen aus. Der Vereinsvorstand wurde beauftragt, dass eine Anfrage an den Bürgermeister und die zuständigen Ausschüsse zu dieser Thematik erarbeitet wird, in der eine Aussprache zwischen ihnen und dem Heimatverein angeregt wird.