Pia Rückert

Raben Kaum steht die Sonne etwas höher und die Temperaturen steigen in den zweistelligen Bereich, werden die Gartenbesitzer unruhig. Die vergangenen schönen Tage lockten sie in ihre Gärten, um erste Vorbereitungen für die neue Gartensaison zu treffen. Da kam die Samentauschbörse im Naturparkzentrum in Raben genau zur rechten Zeit.

Viele Kleingärtner sammeln im Herbst die Samen ihrer schönsten Exemplare an Gemüse und Blumen, um sie mit anderen Hobbygärtnern zu tauschen. So herrschte am vergangenen Sonntag in Raben Hochbetrieb. Zusätzlich konnten die Besucher Interessantes über das Hobbygärtnern erfahren. Im Vortrag von Franz Heitzendorfer, gärtnerischer Leiter im Biogarten Prieros, ging es um die Herstellung von Humus. Das Interesse war groß, der Raum war voll und Juliane Wittig vom Naturparkverein musste bereits im Vorfeld viele Absagen erteilen. Deshalb gab es als Alternative einen Film über die Zulassung von Saatgut, der schon 2018 gezeigt wurde. Hier zeigten sich einmal mehr die Merkwürdigkeiten der deutschen Gesetzgebung. Zuständig für die Zulassung von Nutzpflanzen ist das Bundessortenamt. Nach festgelegten Kriterien wie Schale, Form und Farbe werden zum Beispiel Kartoffeln bewertet. Diese erhalten Noten von eins bis neun und man ermittelt so die Qualität einer Kartoffel. Der Geschmack spielt dabei keine Rolle, da dieser nicht objektiv beurteilt werden kann. Viele Kartoffelbauern möchten gern wieder alte Sorten anbauen. Diese sind jedoch im Katalog nicht enthalten. So dürfen sie zwar verkauft werden, der Bauer muss jedoch darauf hinweisen, dass sie nur zum Verzehr sind, nicht selbst professionell angebaut werden dürfen. Ähnlich ist es mit Tomaten. Dort gibt es derzeit 43 zugelassene Sorten, davon zehn alte. Die meisten sind nicht samenfest, man kann also daraus kein Saatgut gewinnen. Die im Handel angebotenen Früchte sehen zwar vielfältig aus, sind es aber nicht. Sie entstehen durch endloses kreuzen bekannter Marken. Auch riechen die Tomaten selbst nicht, nur die Stängel und Blätter. Deswegen werden im Handel oft Rispentomaten angeboten, um dem Kunden Geschmack vorzugaukeln. Uschi Reinhard erzählt in dem Film, dass sie Samen von 350 Tomatensorten aufbewahrt, alle sind nicht zugelassen.

Früher war es üblich, dass Gärtner und Bauern ihr Saatgut selbst heranzogen. Es wurde bestenfalls unter Nachbarn getauscht, wie der Grünkohl. So hatte in Ostfriesland fast jede Familie ihre eigene Grünkohlsorte. Auf dem deutschen Markt gibt es derzeit nur zwei Sorten zu kaufen, vier sind insgesamt zugelassen. Es wurden etwa 200 alte Gemüsesorten gefunden, die meist von älteren Menschen erhalten wurden. Diese sollen wieder unter die Leute.

Nach dem Vortrag von Heitzendorfer mussten Tische gerückt werden, denn die Hobbygärtner wollten ihre Schätze auspacken. In Tütchen und Gläsern hatten sie Samen gesammelt und aufbewahrt. Jetzt ging es ans Tauschen. An den Tischen herrschte dichtes Gedränge. Karl Ryll aus Reetzerhütten hatte Kürbissamen dabei – drei Sorten. Kathrin Fischer aus Wiesenburg war in Vertretung ihrer Mutter Sigrid in Raben. Bei ihr gab es vorrangig Blumensamen. Auch Petra Wiechmann aus Borne hatte Besonderheiten dabei. Viele interessierten sich für den Samen der Winde, die jedoch eine Klettermöglichkeit braucht. Auch die Cosmea war beliebt. Erstaunt waren die meisten über die Morgensternsäcke. Natürlich hatte auch das Naturparkzentrum wieder seine seltenen Tomatensamen dabei.

Auf dem Vorplatz des Naturparkzentrums hatten die Besucher ein besonderes Erlebnis. Thomas Rühlicke aus Seehausen war zu einem Ausflug auf der Burg Rabenstein und hatte zufällig seinen Dudelsack dabei. So kamen die Besucher noch in den Genuss eines kleinen kostenlosen Konzerts. Nach der Samentauschbörse perfekt mit Wissen und Samen ausgestattet, kann nun die Gartensaison beginnen.