Thomas Messerschmidt

Brandenburg (MOZ) Mit großen Augen, voller Spannung und Bewunderung erschlossen sich drei Streiter der deutschen Sprache völlig neue Märchenwelten. Fouqué-Bibliothek-Direktorin Cornelia Stabrodt, Buchautor Rolf Barth (re.) und BRAWO-Chefredakteur Thomas Messerschmidt haben sich als Juroren des 15. „Undine“-Wettbewerbs durch 271 neue Märchen gekämpft, es mit mutigen Königen und klugen Kindern, raubeinigen Riesen und Rittern, lebendigen Torten und sprechenden Früchten sowie großartigen Zwergen zu tun bekommen. Der Fantasie waren keine Grenzen gesetzt, nur dem Alter der Teilnehmer. Alle 7- bis 25-Jährigen im BRAWO-Revier waren wieder aufgerufen, der grenzenlosen Märchenwelt neue Kapitel hinzuzufügen. „Das Gesamtniveau ist ein ganzes Stockwerk höher als im Vorjahr“, fasste Jury-Präsident Rolf Barth zusammen. Sodann wurden in jeder Altersklasse die Favoriten aufgedeckt, was eine große Übereinstimmung offenbarte. In uneinigen Fällen, wurde fleißig argumentiert, zitiert und demokratisch abgestimmt. Am Ende standen 14 Sieger fest. Wer, wird erst im Rahmen der Märchen-Matinee am 17. März ab 11 Uhr im Großen Haus des Brandenburger Theaters verraten, bei der „Vicco von Bülow“-Musikschüler und das Brandenburger Jugendtheater mitwirken und wozu alle Wettbewerbsteilnehmer und Märchenfreunde herzlich eingeladen sind.