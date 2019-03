Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) Die Wriezener Stadtverordneten haben bei ihrer Sitzung am Donnerstagabend mehrheitlich eine Willenserklärung zur Reaktivierung der Bahnstrecke Wriezen–Berlin-Lichtenberg beschlossen. Die Fraktion Bürger für Wriezen und Barnim-Oderbruch (BWBO) hatte einen entsprechenden Antrag eingereicht, auf dem bereits in der Einwohnerfragestunde eingegangen worden war.

So hatte Steffen Blunk, der in der Landes-AG „Mobilität“ der Grünen mitarbeitet, erklärt, dass er sich über den partei- und fraktionsübergreifenden Konsens zur Wriezener Bahn in der Stadt freue. Zugleich machte er darauf aufmerksam, dass im Auftrag der Bundesregierung von der Allianz Pro Schiene und dem Verband der Verkehrsbetriebe zurzeit eine Liste zu reaktivierungswürdigen Strecken erarbeitet wird.

Bürgermeister Karsten Ilm (CDU) erklärte, den Hinweis gern aufzugreifen. Er verwies aber auch darauf, bei dem Thema nicht allein als Wriezen aufzutreten, sondern als Gemeinschaft. Blunks Frage, ob mit den beiden privaten Eigentümern des Streckenabschnitts zwischen Werneuchen und Wriezen schon Gespräche geführt worden sind, wurde durch Stadtverodnetenvorsteher Wolfgang Skor (BWBO) zwar bejaht. Zugleich räumte er aber ein, dass die Gespräche bereits einige Jahre zurückliegen. Skor zeigte sich jedoch zuversichtlich, dass eine Lösung zur Zufriedenheit aller gefunden werden könne.

In seinem Bericht erklärte Bürgermeister Karsten Ilm, dass er die Bürgermeister von Werneuchen und Bad Freienwalde sowie die Amtsdirektoren der Ämter Falkenberg-Höhe und Barnim-Oderbruch eingeladen habe, um eine gemeinsame Position zu entwickeln und gegenüber dem Land zu vertreten.

Die SPD-Fraktionsvorsitzende Jutta Werbelow erinnerte in der kurzen Diskussion zum eigentlichen Tagesordnungspunkt daran, dass der Bürgermeister im Hauptausschuss darum gebeten hatte, dass die Fraktionen zur Wriezener Bahn keine Anträge einreichen und sah den der BWBO sogar überholt, da die darin genannte Machbarkeitsstudie bereits vorliege. Allerdings unterlief ihr dabei ein Versprecher. „Die Studie ist auf Landesebene angeregt“, erklärte Jutta Werbelow am Freitag auf Nachfrage dieser Zeitung.

Ihrer Aufforderung, den Antrag zurückzunehmen, kam der BWBO-Fraktionsvorsitzende Karl-Heinz Klockemann jedoch nicht nach. Für die Beschlussvorlage gab es schließlich elf Ja-Stimmen bei fünf Enthaltungen. Offensichtlich auch, weil es sich hierbei um die erste politische Willensbekundung der Stadtverordnetenversammlung zur Wriezener Bahn handelt.