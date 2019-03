Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) „Oranienburg – Historische Vielfalt“ ist das neueste Buch des Lehnitzer Historikers Bodo Becker überschrieben. Ein Foto des Schlosses ziert den Einband. Dessen Vorderseite ist natürlich in Orange gehalten. Ein lesenswerter Streifzug mit zahlreichen Anekdoten durch Oranienburgs spannende Geschichte.

Brücken spielten und spielen (siehe aktuell Neubau der Dropebrücke) in Oranienburg immer eine große Rolle. Für Bodo Becker, der auch Autor historischer Texte in dieser Zeitung ist, sind es vor allem die Beiträge über die Havelquerungen, die er zu seinen Favoriten zählt. „Ja, das sind meine Lieblingsgeschichten“, sagt der Lehnitzer, der als ehrenamtlicher Ortschronist sehr viel über seinen Heimatort publiziert hat, unter anderem über das ehemalige jüdische Erholungsheim.

Was es mit der „Brückenpoesie“ nach dem Abriss der beliebten Holzklappbrücke und dem Neubau der heftig kritisierten Stahlbogenbrücke um 1900 auf sich hat, kommt genauso zur Sprache wie die Geschichte eines Elefanten, der 34 Jahre später für Aufregung auf der damaligen Schlossbrücke sorgte.

Aber auch alles, was sich um den Schlossplatz und sein Umfeld dreht, gehört für den Autor zur Oranienburger Geschichte, die auch ohne ihre niederländischen Wurzeln und Kurfürstin Louise Henriette von Oranien nicht denkbar wäre. Am ältesten Barockschloss der Mark Brandenburg kommt selbst heute kein Oranienburger Besucher vorbei. Das war zu Fontanes Zeiten nicht anders. Seitdem hat sich im Herzen der Stadt zwar eine Menge verändert, allerdings schreit die Brache gegenüber dem Schloss noch immer nach einer urbanen, aber möglichst nicht klotzigen Gestaltung.

Auch seine Großeltern und Tanten, die Becker 1911 auf einen Osterspaziergang durch Oranienburg schickt, starten zwar am Bahnhof, haben die „Oranienburg“ selbstverständlich aber als Ziel. Was sie auf dem Weg vom Bahnhof durch die Stadt an Gebäuden und Denkmälern, aber auch an Geschäften sowie Menschen, die dort arbeiteten und lebten, zu sehen bekommen, schildert der Autor in einer sehr lebendige Sprache. Als Leser wird man auf diesem Osterspaziergang quasi als weiterer Teilnehmer mitgenommen und kann sich wirklich ein authentisches Bild von der damaligen Lebenswirklichkeit machen.

In Beckers historischer Oranienburger Vielfalt erfährt die geneigte Leserin und der geneigte Leser natürlich noch viel mehr – etwa etwas über das Lehrerseminar, das alte Pfarrhaus und die junge Kirche, über die Geschichte des Brauens in der mehr als 800-jährigen Stadt. Die Stearinkerzenfabrik von Friedlieb Ferdinand Runge, einem der berühmtesten Oranienburger, fehlt ebenso nicht wie die Geschichte des Gartens Eden, das wasserreiche Oranienburg mit Großschifffahrsweg, Havel und Lehnitzsee, den stark frequentierten Ausflugsdampfern und den beliebten Ausflugsgaststätten.

Der 70-jährige Autor, der sein drittes Oranienburg-Buch seinen Enkeln widmet, pflegt eine lockere und sehr anschauliche Erzählweise. Die historischen Daten sind natürlich penibel recherchiert. Sie fügen sich stimmig in Beckers Erzählungen ein. Manches wird Lesern dieser Zeitung vielleicht bekannt vorkommen. Einige Geschichten sind hier – in gekürzter Fassung – schon mal erschienen.

„Bodo Becker vermittelt Lokalgeschichte anschaulich und kurzweilig. Dieses Buch ist eine Bereicherung für Oranienburg“, würdigt Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos) die jüngste Lektüre des Lehnitzer Autors. Neu-Oranienburger werden dieses Buch rasch lieb gewinnen, erfahren sie darin mehr als nur ein solides Grundwissen über ihre neue Heimat. Aber auch Alteingesessene dürften dankbar sein über viele Geschichten und Anekdoten, die sie so noch nicht kennen.

Verleger Hendrik Bäßler lobt die gute Zusammenarbeit mit Becker. „Da hat einfach alles gepasst“, sagt er. Bäßler hatte sich in der Stadtinformation erkundigt, wie es mit einem neuen Buch über die Oberhavel-Kreisstadt aussehe und wer dafür als Autor infrage kommen könnte. Da sei sofort der Name Bodo Becker gefallen und er habe sich mit ihm direkt in Verbindung gesetzt, sagt der Berliner Verleger.

Beide können sich sehr gut vorstellen, weitere Bücher über Geschichte und Geschichten aus Oranienburg und oder Oberhavel herauszugeben. „Ich habe da noch einiges in petto und würde auch gern darüber schreiben“, sagt Becker. „Wir bleiben im Gespräch“, versichert Hendrik Bäßler.