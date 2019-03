Zwei Sparschweine für den Kalkofen

Blick über die Alte Oder in Wriezen: Der rechte Kalkofen am Hafen ist inzwischen weitgehend saniert. Mit dem Bau des heute denkmalgeschützten Ensembles wurde 1860 begonnen, der Hochofen 1889 errichtet. Bis 1926 war die Kalkbrennerei in Betrieb. Aus wirtschaftlichen Gründen wurde dieser eingestellt. © Foto: Anett Zimmermann

Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) Zwei Sparschweine hatte Wriezens Sparkassen-Filialleiterin Karin Steege jetzt Eckhard Brennecke mitgebracht. Der Inhalt soll der weiteren Sanierung eines denkmalgeschützten Kalkofens zugute kommen, die der Verein Interessengemeinschaft Hafen Wriezen Schritt für Schritt realisiert.

„Das Jahr hat ja schon ein paar Tage“, meint Karin Steege bei herrlich frühlingshaften Wetter vor dem Hochofen am Wiezener Hafen. Aber sie habe es sich nicht nehmen lassen wollen, bei Eckhard Brennecke mal wieder persönlich vorbeizuschauen. Mit dabei hat sie zwei Sparschweine. Der Inhalt ist bereits gezählt: 264,20 Euro.

„Der Erlös unserer jüngsten Kalenderaktion“, sagt die Leiterin der Sparkassen-Filiale in Wriezen und freut sich, dass auch einige Scheine dabei sind. Das zeigt die Wertschätzung für das Engagement der Interessengemeinschaft Hafen Wriezen, das historische Ensemble zu erhalten. Für einen bestimmten Zweck eines Vereins oder einer gemeinnützigen Einrichtung verkauft die Geschäftsstelle wie andere auch jedes Jahr Kalender. „Vorher schauen wir, wer in unserem Einzugsbereich ansässig ist und es verdient hat.“

Eckhard Brennecke wiegt die Sparschweine in den Händen. „Ganz schön schwer“, findet er. „Wie ein halber dieser Ziegelsteine“, sagt er nach kurzer Suche nach einem Vergleich und zeigt auf den Fußboden. Die Steine seien besonders stark gebrannt. „Die mussten eine Menge aushalten. Hier war es heiß und wurden die Kohlen geschippt.“ Die Fertigstellung des Hochofens rücke langsam in greifbare Nähe, aber noch sei einiges zu tun. So fehlt bisher ein Notausgang. „Ein Fenster wird künftig als Tür dienen und auf das Dach des Nachbargebäudes führen.“ Und dann sei er noch auf der Suche nach einem passenden alten Fenster in der Größe von 90 mal 90 Zentimetern für die Straßenseite.

Der Toilettentrakt im Erdgeschoss ist bereits fertiggestellt, erinnert der 64-Jährige und hat als Nächstes die Abnahme für den aktuellen Sanierungsabschnitt durch das Bauordnungsamt im Blick. „Der Ofen ist ja soweit ausgebaut.“ Komplett ohne Fördermittel, fügt er hinzu. Immer wieder sei der Verein leer ausgegangen. „Da hat uns wohl ein Zugpferd gefehlt.“

Finanziert worden sei die Rettung des Hochofens bisher vor allem über den Eintritt bei den Hafenfesten, den Erlösen der Entenrennen sowie die Eigenleistungen der Interessengemeinschaft. 24 Mitglieder sind es zurzeit. „Anpackende Mitstreiter kann jeder Verein gut gebrauchen, also auch wir.“

Im nächsten Jahr sollen die von Eckhard Brennecke zusammengetragenen alten Ansichten von Wriezen ihren Platz in dem Baudenkmal finden. Mehr als 1500 Postkarten seien bereits digitalisiert. Die Sammlung sei auch nach einem Aufruf entstanden, erzählt er. Selbst heute noch kommt der eine oder andere mit alten Karten oder Fotos vorbei. Für die vorgesehene Ausstellung müssten diese jedoch noch entsprechend vorbereitet werden.

Ein Hafenfest wird bei Bren-neckes allerdings nicht mehr stattfinden. „Das 15. im vergangenen Jahr war das Letzte“, macht er noch einmal deutlich und verweist darauf, dass Waldemar Kinder angekündigt habe, ein Hafenfest künftig auf dem nahegelegenen einstigen Molkerei-Gelände zu organisieren. Im Amtsblatt der Stadt sei bereits der Termin 29. Juni ab 14 Uhr zu lesen gewesen. Fortsetzen will Eckhard Brennecke dagegen die Entenrennen und nennt auch dafür einen Termin: den 18. August ab 13 Uhr. Dass Karin Steege gekommen ist, nutzt er zudem, sich für die alljährliche Unterstützung der Sparkasse zu diesem Anlass zu bedanken.

Am 1. Mai wird Brennecke mit seiner Frau in die letzte Kanu-Saison starten. Dazu werde es natürlich einen Bieranstich geben. Mit dem Zunftbier stellt Brennecke in seiner kleinen Brennerei neben dem Kalkofen inzwischen vier Biere her. „2019 wird wohl auch die letzte Bier-Saison werden“, sagt er nachdenklich und will sich künftig auf sein seit 35 Jahren bestehendes Unternehmen für Gaststätteneinrichtungen und Schankanlagen konzentrieren. „Außerdem bin ich inzwischen ja zweifacher Großvater.“ Doch dann fällt ihm ein, dass er sich noch um einen Termin für den Frühjahrsputz der Interessengemeinschaft kümmern muss.