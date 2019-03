„Ausnahmezustand“ in Bad Saarow

Anna Pröschild

Bad Saarow (MOZ) Bald ist es soweit: In fast zwei Wochen kommt Kabarettist Florian Schroeder in den Kurort. Sein Auftritt im Theater am See am 14. März sorgt für einen „Ausnahmezustand“ - denn so nennt sich das neue Programm mit dem der Satiriker derzeit deutschlandweit unterwegs ist. Über den Humor der Deutschen und die Comedy-Branche im Allgemeinen sprachAnna Pröschildmit dem Berliner Künstler.

Herr Schroeder, wie würden Sie sich selbst gern bezeichnen?

Kabarettist, Satiriker, Komiker - das ist mir eigentlich egal. Entscheidend ist, ob der Zuschauer sagt, geh ich da hin oder nicht. Für meine Arbeit ist es mir wichtig, dass der Zuschauer sich gut unterhalten fühlt, und über ein paar Denkanstöße mehr freue ich mich auch.

Wie sind Sie Satiriker geworden?

Am Anfang war ich nur Entertainer, die ernsthafte Auseinandersetzung mit der Politik kam ab Anfang-Mitte 20 Schritt für Schritt dazu.

Sie arbeiten schon lange in der Comedy-Branche. Wann haben Sie angefangen?

Ich habe angefangen mit meinem ersten Soloprogramm Ende 2004. Vorher war ich in verschiedenen Ensembles, zum Beispiel im Heinz-Erhardt-Ensemble. Ich habe mit 20 Jahren angefangen. Wenn man die Zeit in der Schule als Klassenclown mitzählt, die Jahre als Lehrerparodist dazu zählen, ging es schon viel früher los.

Und wie haben Sie Ihre Mitschüler unterhalten?

Ich habe alles kommentiert, was die Lehrer gesagt haben. Ich war aber nie der Pausenclown, sondern der Klassenclown. Der Pausenclown zieht sich zurück in den sicheren Raum der Pause und der Klassenclown geht in die Offensive, in den Nahkampf. Wenn der Lehrer sich versprochen hat oder eine andere Vorlage geliefert hat, wurde das sofort von mir kommentiert.

Gab es da viel Ärger?

Natürlich, man gelangte auch an Grenzen, sowohl bei den Lehrern als auch bei den Mitschülern, die sich irgendwann genervt fühlten. Wann ist es zu viel? Wie weit kann ich gehen? Den Punkt muss man auch spüren, das war wichtig für die spätere Karriere.

Gibt es Tabus in der Comedy-Branche?

Ich versuche nicht nach unten zu treten. Opfer eines Terroranschlags, Missbrauchs sind keine satirische Zielscheibe. Die Täter dagegen schon.

In welcher Form hat sich die Branche in den vergangenen Jahren verändert?

Sie ist ausdifferenzierter. Zum Beispiel sind Poetry-Slammer und Youtuber hinzugekommen, die auch auf die Bühne gehen. Wir haben ein buntes Spektrum, das finde ich sehr schön. Da ist eine Vielfalt an Formen, die finde ich grandios. Es hat sich auch die Frontstellung ein bisschen verändert durch die wachsende Buntheit der Formen. Was geblieben ist, ist diese Kabarett gegen Comedy-Unterscheidung. Das Denken „Gut gegen Böse“ ist leider immer noch da, weil man in Deutschland gern in Kategorien einteilt – der doofe Comedian gegen den intelligenten Kabarettisten. Das ist Quatsch.

Was erwartet den Zuschauer am 14. März in Bad Saarow?

Ich gehe mit den Zuschauern an diesem Abend auf die Suche nach „Gut und Böse“. Von Donald Trump über das Leben meiner Generation im Bionade-Paradies Prenzlauer Berg, der mittlerweile überall ist. Wir nehmen die Texte von Helene Fischer auseinander, die Angela Merkel des Schlagers. Warum das so ist, erkläre ich in der Show.

Wie kam es zum Titel „Ausnahmezustand“ Ihrer neuen Tour?

Der Begriff begegnete mir ständig und ich hatte das Gefühl, er wird inflationär gebraucht. Von alltäglichen Situationen, so nach dem Motto „zwei Besoffene sind am Ballermann umgefallen: Ausnahmezustand auf Mallorca!“, bis hin zu den permanenten Ausrufen des Ausnahmezustandes in der Türkei oder aktuell Trumps in den USA an der Grenze zu Mexiko. Dann habe ich den Begriff recherchiert und hatte gleichzeitig die Vision, ein Programm zu machen über das Thema „Gut und Böse“. Ich hatte gleichzeitig beobachtet, dass das wieder Begriffe sind, die sehr um sich greifen und ich hatte das Gefühl, dass wir schon mal weiter waren in der Differenzierung. Und dann haben Titel und Thema zusammengefunden, indem ich festgestellt habe, dass der Ausnahmezustand eigentlich ein Moment ist, bei dem das Gute, also die Demokratie, Mechanismen des Bösen, der Diktatur, herstellt, um am Ende das Gute, die Demokratie, gewinnen zu lassen.

In Deutschland zum Beispiel?

Nehmen wir das Beispiel Frankreich: Wenn es zu einem Terroranschlag kommt, der Ausnahmezustand ausgerufen wird und die Polizei Dinge darf, die sonst nicht erlaubt sind. Dann wird das Ganze wieder aufgehoben und es herrscht wieder Normalzustand. Heute wird aber der Ausnahmezustand instrumentalisiert, um ihn zum Normalzustand werden zu lassen. In Deutschland sehen Sie das an den raumgreifenden Anti-Terror-Gesetzen, die eigentlich Freiheitsabschaffungsgesetze sind. Und das alles ohne einen größeren Protest. Dazu brauchen wir nicht erst in die Türkei zu fahren.

Welche Reaktionen erhoffen Sie sich von Ihrem Publikum?

In erster Linie, dass die Leute einen schönen Abend haben, sich gut unterhalten fühlen und wenn sie danach irritierter nach Hause gehen, als sie es vorher waren, ist schon viel gewonnen. Auch wenn sie den einen oder anderen Gedanken mitnehmen, den sie vorher nicht hatten aber das Ziel ist nicht Belehrung.

Herr Schroeder, gehen die Deutschen immer noch zum Lachen in den Keller?

Nein, definitiv nicht. Dieses Vorurteil trifft nicht zu.

Woher holen Sie Ihre Ideen?

Es ist viel Beobachtung der eigenen Umwelt, der Leute. Es ist eine Aufmerksamkeit in alle Richtungen. Auch Zeitung lesen, recherchieren.Es ist permanentes Wachsein und Wahrnehmen. Wenn ich abschalte oder gar nichts tue, bin ich nicht besonders produktiv. Im Grunde genommen muss man Leben wie ein Schwamm.

Wie nutzen Sie social media ?

Zum einem als User, ist für mich Twitter die erste Informationsquelle. Ich liebe dieses Medium. Ich lerne da viel, da ich unterschiedlichen Medien und Leuten folge. Auch denen, die mich stören, die mich irritieren. Das ist eine große Quelle. Von da aus gehe ich thematisch in die Tiefe.

Wie erholen Sie sich ?

Indem ich ans ans Meer fahre. An die Nord- und Ostsee, zum Atlantik und auch zum Mittelmeer. Ich lese sehr viel. Ich sammele dann auch wieder viele Ideen.

Am Donnerstag, den 14. März, um 20 Uhr, tritt der 39-Jährige Kabarettist im Theater am See in Bad Saarow auf die Bühne. Karten gibt es im Vorverkauf ab 26,10 Euro, im Internet unter www.theater-am-see.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder gewinnen Sie, liebe Leserinnen und Leser, 3 x 2 Freikarten. Einfach eine Mail mit dem Stichwort „Ausnahmezustand“ sowie Name und Adresse an gewinnspiel@moz.de (Einsendeschluss ist der 7. März) schicken.