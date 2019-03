Jetzt rollen die Umzugswagen

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Die ersten Umzugswagen sind angerollt, einige Mieter packen schon Kisten aus, richten sich ein. Der Eisenhammer 2 ist fertig. Für 2,5 Millionen Euro hat die WHG das Haus saniert und umgebaut – zu altersgerechten Appartements. Auch ein Pflegedienstleister zieht ein.

Bevor sich die Wohnungstüren schließen, feierten das städtische Wohnungsunternehmen WHG sowie ihr Partner, die Hauskrankenpflege Camilla, am Donnerstag Eröffnung in der Eisenhammerstraße 2. Im Beisein von Bürgermeister Friedhelm Boginski, Vorsitzender des Aufsichtsrats, der einmal mehr den Anspruch der Stadt, familienfreundlich zu sein, postulierte.

„Und zwar für alle Generationen.“ Dass Eberswalde seit etwa fünf Jahren ein positives Wanderungssaldo verzeichnet, es also mehr Zu- als Wegzug gibt, sei in zwei Entwicklungen begründet. Zum einen kämen junge Familien nach Eberswalde, vor allem aus Berlin. Zum anderen sei die Kreisstadt mit ihrer Infrastruktur für ältere Bürger aus dem Umland attraktiv.

Der Bedarf an altersgerechten Wohnungen und entsprechender Betreuung, selbstbestimmter Versorgung, sei groß, verwies Boginski etwa auf die Wohnterrassen am Finowkanal, ein Projekt, das die WHG gemeinsam mit der Volkssolidarität unter dem Motto „Wohnen mit Service“ praktiziert. Nun also der Eisenhammer 2 in Westend mit Camilla. Ein weiteres Projekt, die Eberswalder-/Biesenthaler Straße in Finow, sei in Vorbereitung. Separat Wohnen und trotzdem nicht allein sein, das sei die Idee. „Und das ist unser Beitrag zum Zusammenhalt der Gesellschaft“, betonte das Stadt-oberhaupt.

Heide Günther, eine der ersten Mieterinnen, hofft genau darauf: „Dass ich hier mehr in Kontakt komme“, sagte die 75-Jährige, der es „nicht schwerfällt“, die alte Wohnung in Stadtmitte aufzugeben. „Ich bin froh, dass es hier geklappt hat.“ Zumal sie etwa 30 Jahre in Westend gelebt habe. Aber allein ging es zuhause nicht mehr. „Zuletzt bin ich des Öfteren gestürzt“, erzählte sie, faktisch auf gepackten Koffern sitzend. „Morgen ist der Umzug.“ Ihr Appartement liege ganz oben. Dank Fahrstuhl aber kein Problem.

Das sei eine der größten Herausforderungen gewesen: die Barrierefreiheit herzustellen, erfuhren die Gäste und die künftigen Bewohner beim Rundgang von Architektin Katja Dörner. Der Einbau des Liftes; schwellenlose Übergänge, wo vorher zum Teil sieben Zentimeter Höhenunterschied im Altbau waren, nannte Dörner Beispiele. Gleichzeitig wurden in dem um 1900 errichteten Wohnhaus sämtliche Grundrisse verändert. „Wir wollten unterschiedliche Appartements anbieten, etwas kleinere und etwas größere, Ein- und Zwei-Raum-Appartements.“ Und das Wichtigste für ältere Mieter: Bad mit Dusche sowie Balkon.

Voll des Lobes war auch Steffen Huhnke, Geschäftsführer von Camilla. Beim Umbau seien die Wünsche und Bedürfnisse des Pflegedienstleisters berücksichtigt und umgesetzt worden. Im Erdgeschoss sei eine großzügige Tagespflegeeinrichtung mit 23 Plätzen entstanden. Am 1. April wolle man an den Start gehen, verriet Huhnke. Den März werde er unter anderem noch für einen Tag der offenen Tür, für einen Kuchen-Nachmittag, für Mitarbeiter-Führungen nutzen. Und für die letzten Einrichtungsarbeiten. Kathleen Naumann, die kaufmännische Leiterin der Tagespflege, sowie Björn Schulz, der Pflegedienstleiter, freuen sich schon auf den neuen Arbeitsplatz, sprachen von idealen Bedingungen. „Ich werde hier mit den Gästen viel kochen und backen“, erklärte Schulz, der mal Bäcker war, bevor er zum Altenpfleger umschulte, mit Blick auf die neue Küche.

Mit dem Umbau wurden 21 Appartements geschaffen. 17 sind bereits vergeben. Zehn davon an Neu-WHG-Mieter sowie drei an vormals Auswärtige. Vier Appartements sind noch frei. Inklusive Betriebskosten (warm) und Service liegt die Miete bei 12,30 Euro/Quadratmeter.