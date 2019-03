Yachtklub Fürstenberg lockt Jugendliche ins Boot

Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Die Nachwuchssegler in Fürstenberg sind nicht nur talentierte Wassersportler. Einfach unschlagbar scheinen ihre Theorie-Kenntnisse zu sein.

Das zeigte sich kürzlich in Storkow (Märkisch-Oderland) bei einem landesweiten Testseminar für die höchste Leistungsstufe bei den Jugendlichen. Vier erste Plätze belegten die jungen Fürstenberger Seglerinnen und Segler – und das bei einem Teilnehmerfeld von 100 Sportlern.

Karl-Heinz Schwinge, der zweite Vorsitzende des Fürstenberger Yachtklubs, zeigt sich außerordentlich erfreut, über dieses Ergebnis. Laura Pukropski, Matti Rodrian, Lilly und Melisande Brommundt haben nach seinen Worten bewiesen, dass sie auch an Land über hervorragende Fachkenntnisse verfügen. Und dass der Yachtklub in Sachen Jugendarbeit seit Jahren den richtigen Kurs eingeschlagen habe – auch dank der Übungsleiter Sebastian Brommundt und David Dittmann. Mittlerweile gebe es tatsächlich eine beeindruckende Leistungsdichte: Denn neben den vier ersten Plätzen können sich die Wasserstädter Segler auch über einen zweiten Platz freuen, den Maximilian Pinck belegte, Carolie Breu und Theo Jonas wurden Dritte, Angelina Pukropski Vierte und auch Charlie Petzold zeigte mit einem sechsten Rang, über gute Theorie-Kenntnisse zu verfügen.

„Das ist schon echt beeindruckend, dass die jungen Leute das geschafft haben“, merkt Schwinge an. Wobei die 17-jährige Laura Pukropski inzwischen zum Aushängeschild der Jugendabteilung avancierte. „Sie wurde bei dem Theorie-Test Beste von allen 100 Teilnehmern“, freut sich der Vereinsvorständler. Laura habe in würdiger Weise den Staffelstab von Caro Müller übernommen, die wegen ihres Studiums Fürstenberg verlassen hat. Inzwischen besucht Laura nach den Worten von Schwinge die Sportschule in Berlin-Grünau. „Sie ist total ambitioniert, ebenso aber auch sozial engagiert“, freut er sich.

Damit die Jugendarbeit der Yachtsportler im Fahrwasser bleibt, beteiligt sich der Klub auch am Tag der Vereine, der am 4. Mai auf der Festwiese vom Jugendklub veranstaltet wird. Zielgruppe seien zwar vor allem die Kinder, aber ohne Unterstützung der Eltern laufe nichts. „Und da haben wir außerordentlich gute Erfahrung“, betont Schwinge. Die Eltern engagierten sich und unterstützten die jungen Talente und den Verein nach Kräften. Vor allem, wenn die jungen Sportler zu einer der zahlreichen Regatten aufbrechen. Zum Beispiel Ostern 2019. Dann fahren Mitglieder des Yachtklubs wieder zum großen Segler-Trainingscamp an den Gardasee, zu dem diesmal mehr als 1 000 Teilnehmer erwartet werden, einem Event, das für die Jugendlichen ein faszinierendes Abenteuer sei.

Doch erst einmal werde in wenigen Wochen die Saison gestartet. Für 6. April sei das Abslippen der Boote geplant, sprich: das zu Wasser lassen. (pilz)