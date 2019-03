Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Registrierungsaktion für Stammzellspender in Eisenhüttenstadt ist sehr gut angelaufen.

Bereits vor dem offiziellen Start um 11 Uhr waren die ersten Personen in der Cafeteria des Oberstufenzentrums in der Waldstraße, um sich drei Wattestäbchen in den Mund zu stecken.

Die Familie des an Blutkrebs erkrankten Oliver aus Vogelsang hat die Aktion gemeinsam mit der DKMS organisiert. Sie läuft noch bis 16 Uhr. Je mehr Menschen kommen, desto größer sind die Chancen, vielleicht einen passenden Stammzellenspender zu finden.