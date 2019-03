Raumkapsel „Crew Dragon“ erreicht Raumstation ISS

DPA

Cape Canaveral (dpa) Nach etwa 27 Stunden Flugzeit hat die Raumkapsel „Crew Dragon“ des privaten amerikanischen Unternehmens SpaceX an die Internationale Raumstation ISS angedockt.

Live-Bilder der US-Raumfahrtbehörde Nasa zeigten am Vormittag, wie sich das unbemannte Raumschiff der ISS in etwa 400 Kilometern Höhe über der Erde näherte und sie schließlich erreichte. Die Raumkapsel war am Samstag mit einer Falcon-9-Rakete vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida ins All gestartet.

Es war das erste Mal, dass ein privat gebauter und betriebener Crew-Transporter von amerikanischem Boden zur ISS flog. US-Präsident Donald Trump gratulierte und twitterte, dies sei ein großer Erfolg. Seit einigen Jahren können Astronauten nur noch mit russischen Sojus-Raketen zur ISS gelangen. Die USA wollen künftig stärker auf private Unternehmen für bemannte Missionen ins All setzen.

Der Flug des „Crew Dragon“ mit einer Puppe voller Sensoren an Bord ist nach Angaben der Nasa der erste Testlauf. Bald sollen Flüge mit Astronauten folgen.