DPA

Bad Vilbel (dpa) Die in Teheran aufgewachsene Schauspielerin Jasmin Tabatabai reist nicht mehr in ihr Geburtsland. Dies sei ihr zu gefährlich, sagte die 51-Jährige am Sonntag dem Sender Hit Radio FFH.

„Ich gehöre zu den iranischen Künstlern im Ausland, die sich öffentlich gegen das Regime aussprechen.“ Die Deutsch-Iranerin lebte bis 1979 in Teheran und kam mit zwölf Jahren nach Deutschland. Sie ist mit dem Schauspieler Andreas Pietschmann liiert, die beiden haben zwei Kinder.