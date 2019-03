Stefan Csévi

Chojna (freier Autor) Im polnischen Grenzort Chojna (Königsberg/Neumark) bei Schwedt haben Räuber eine Wechselstube überfallen.

Der Raubüberfall ereignete sich am Sonnabend am helllichten Tag. Um 9.15 Uhr betraten drei Männer den Kantor, forderten mit gezogener Waffe Bargeld und flohen anschließend in einem Auto mit falschen Kennzeichen.

Die Polizei machte keine Angaben zur Beute. Sie sperrte die Straße zur Grenze und fahndete nach den Tätern, allerdings erfolglos.