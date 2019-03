Auch Fouqué änderte Angaben in der Fischerszene

René Wernitz

Nennhausen (MOZ) 1811 veröffentlicht, hatte die in Nennhausen geschriebene „Undine“ genug Zeit, um zum weltweit meistgelesenen Werk des Dichters Friedrich de la Motte Fouqué (1777-1843) zu werden. Keine Chance hatte dagegen das Buch, das der bedeutende Vertreter der Romantik schon früh als Gipfelpunkt seines poetischen Schaffens geplant hatte. Denn Fouqués „Der Parcival“, der seit 1832 als Manuskript vorlag, ging allen Ernstes erst 1997 im Olms-Verlag in Druck.

Die Zeiten haben sich dramatisch geändert. Wer liest heute noch freiwillig Fouqué, wo selbst einem Fontane alsbald drohen könnte, als in die Jahre gekommen zu gelten? Doch im Gegensatz zu den Wanderungen des Neuruppiners hat der Havelländer mit „Der Parcival“ ein Thema angepackt, das über das 19. und 20. Jahrhundert hinaus Millionen Menschen auf der ganzen Welt in seinen Bann zieht. Das ist die Suche nach dem heiligen Gral.

Dieses Ding ist in etwa so inspirierend wie die in der Bibel beschriebene Bundeslade. Wegen der geradezu wundersamen Eigenschaften, die beiden Gegenständen beigemessen werden, wäre es äußerst reizvoll, Lade und/oder Gral zu finden, sofern sie real sind und tatsächlich irgendwo lagern. Und genau das beschäftigt Autoren und Leser.

Es gibt sogar ein paar wenige Forscher, die den Grals- und Bundesladenteig zu einem einzigen Laib verkneten. Als besonders originell in dem Zusammenhang erwies sich der suchende Brite Graham Hancock, der in der Story um den heiligen Gral eine literarische Schatzkarte ausmachte, die - richtig gelesen - den Aufenthaltsort markieren würde. Der Autor gelangte auf diese Weise nach Aksum in Äthiopien, was in seinem 1992 erschienenen Buch „Die Wächter des heiligen Siegels“ nachzulesen ist.

Zu der Zeit war Fouqués Gralsstory noch nicht gedruckt. Sonst hätte vielleicht auch Graham Hancock zunächst den Nennhausener „Parcival“ studiert. 22 Jahre nach Erscheinen ist das Buch inzwischen nur noch in Antiquariaten erhältlich.

Es basiert im Grunde auf dem, was der deutsche Minnesänger Wolfram von Eschenbach um 1200 reimte. Dieser wiederum hatte das unvollendet gebliebene Werk des um 1190 gestorbenen Franzosen Chretien de Troyes sozusagen überarbeitet. Im Kern ist die Story in den Werken die Gleiche. In beiden gelangt der nach dem Gral suchende Ritter an ein Gewässer und alsbald ans Ziel der Reise, was dem Protagonisten aber nicht bewusst ist. Daher sollten heutige Gralssucher a la Hancock an dieser Stelle ein großes X auf der literarischen Karte in Erwägung ziehen. Je nach Autor variiert die Größe der zu findenden Region.

Bei Chretien de Troyes ist es ein Fluss, an den der Ritter gelangt. Eine Übersetzung des Werks aus dem Altfranzösischen ist auf www.mgh-bibliothek.de/dokumente/a/a151156.pdf online gestellt. Kurz gesagt, weiß der Suchende nicht, wie er ans andere Ufer gelangen könnte. Derweil sitzen zwei Männer in einem Boot auf dem Fluss, einer fischt. Der Ritter erkundigt sich nach einem möglichen Übergang. Der Fischer gibt zu verstehen, dass es zwanzig Meilen flussauf- und -abwärts keine Furt, Fähre oder Brücke gebe und lädt den Ritter in sein Haus ein. Es ist die Gralsburg, wie sich für den Leser herausstellt, und der Gastgeber ist der Herr des Landes - ein ziemlich leidgeplagter Mann. Heute wird er gemeinhin als Fischerkönig oder König der Fischer bezeichnet.

Wolfram von Eschenbach änderte bei seiner Überarbeitung auch die Angaben in dieser Szene erheblich. Zunächst ist es bei ihm ein See, an den der Ritter gelangt. Ferner erklärt der Fischer: „Herr, nicht bekannt ist mir, dass dreißig Meilen weit von hier das Land bebaut und urbar sei. Ein Haus nur kenn ich nahebei, zur Herberg darf ich es empfehlen. Ihr könnt kein andres heute wählen.“ Unter anderem auf http://gutenberg.spiegel.de/buch/parzival-und-titurel-1994/11 nachzulesen.

Und auch hier geht es auf die Gralsburg des Fischers. Da der Deutsche vieles vom Franzosen nicht 1:1 für sein Werk übernommen hat, erscheinen die Änderungen an der Fischerszene kaum der Rede wert. Ein Schatzsucher könnte sich indes fragen, warum aus einem Fluss ein See werden musste. Warum Wolfram von Eschenbach aus 20 Meilen flussauf- und -abwärts einen Radius von 30 Meilen um den See ersann? Sollten das etwa topografische Beschreibungen einer real existierenden Gegend sein, die der Minnesänger womöglich vom Hörensagen her kannte? Wer weiß!

Durchaus überraschend ist es in dem Zusammenhang, dass sich Friedrich de la Motte Fouqué bei seinen Zahlen ebenso nicht an denen seiner Inspirationsquelle orientierte. Auch der Havelländer änderte die Größe der Einöde. Wörtlich heißt es in seiner Fischerszene am See: „Mein edler, sonnig goldner Rittersmann, und rittet Ihr von Nord nach Süd zehn Meilen und dann von Ost nach West der Meilen zehn, Ihr fändet keine Wohnung rings im Kreis, als mein, des Trauernden, Schlossburg allein.“

Sehr wahrscheinlich gab bzw. gibt es unzählige Gewässer in so waldreichen wie extrem dünn besiedelten Regionen, auf die die vagen Beschreibungen der Autoren zutreffen könnten. Wobei man als Schatzsucher auch in Betracht ziehen müsste, dass viele Landstriche im Laufe der Jahrhunderte ihre Gestalt drastisch verändert haben. Rodungen und Mühlenstaue ab dem Hochmittelalter oder andere menschliche Eingriffe wie etwa die komplexen Trockenlegungen des Havellandischen Luchs ab 1718 haben vielerorts den Grundcharakter der Natur zerstört.

Auf der Suche nach der eventuell passenden Region, dürften Schatzsucher gleichzeitig für sich klären, ob es nicht auch einen realen Fischerkönig bzw. König eines Fischervolks gab. Das würde die geografischen Möglichkeiten erheblich einschränken. Doch wo könnten sich Fischfang und Königtum im Binnenland verbinden?

Durch Quellen belegt ist, dass Stämme nordostdeutscher Slawen bzw. Wenden mitunter von Königen regiert wurden, wie dem Pribislaw-Heinrich der Heveller im Havelland. In der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts bezeichnete der damalige Kurfürst den 1150 gestorbenen Slawenregenten als „hochgeborenen Fürsten“ und „vormals der Wenden König“. So steht es in den Statuten für den Schwanenorden, den der Kurfürst gegründet und auf dem Marienberg in Brandenburg/Havel angesiedelt hatte.

Indes wird hiesigen Menschen des slawischen Mittelalters nachgesagt, dass sie ihre Siedlungen gern in unmittelbarer Nähe zu Gewässern gründeten und auch reichlich Fischfang betrieben. Viele Orte existieren noch. „An der bevorzugten Wasserlage jener Dörfer kann man erkennen, welche Ansiedlungen es schon zu slawischer Zeit gegeben haben muss, beruhte die slawische Landwirtschaft doch mehr auf Fischereiwirtschaft als auf Ackerbau“, so schrieb es Planungs- und Architekturhistorikerin Dr. Simone Hain im Buch „Abbruch, Umbruch, Aufbruch - Regionale Baukultur in Brandenburg“ (2006/Verlag Koehler & Amelang).

Ob der Romantiker Friedrich de la Motte Fouqué je über slawische Fischer und einen König im Havelland nachgedacht hat, ist wohl unerforscht. Gewiss ist derweil, dass der Dichter 1777 auf eben jener Havelinsel zur Welt gekommen war und seine ersten Lebensjahre verbrachte, von der aus der kinderlose Pribislaw-Heinrich bis zu seinem Tode über das Heveller-Reich geherrscht hatte.

Seine Brandenburg übernahmen die Askanier in Person von Albrecht dem Bären, der als Erbe und Markgraf die Herrschaft im Land angetreten hatte. Es muss derart dünn besiedelt gewesen sein, dass der Markgraf zur Bewirtschaftung erst Rheinländer, Holländer, Seeländer und Flamen herlocken musste. Das ist überliefert durch die zeitgenössische Slawenchonik des Helmold von Bosau.