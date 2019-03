Andere Berufe, andere Regeln

Frankfurt (Oder) (MOZ) Pädagogen haben es schwer. Von der hohen Verdichtung des Unterrichtspensums einmal ganz abgesehen – in vielen Schulen müssen sie heutzutage die Arbeit von Sozialpädagogen quasi nebenher erledigen.

Gesund ist das auf Dauer gewiss nicht. Dieser Beruf verlangt wahrlich nach Idealisten. Natürlich muss eine Landesregierung ein Auge auf die Bedürfnisse dieser so wichtigen Berufsgruppe haben – und die Betroffenen mit guter Ausfinanzierung der Schulen vor untragbarer Arbeitsbelastung schützen.

Dabei darf allerdings nicht in Vergessenheit geraten, dass die Lehrer hier besonders im Fokus stehen, weil sie sich solche Klagen als mehrheitlich verbeamtete Berufstätige überhaupt erlauben können. Auch in anderen Bereichen der Arbeitswelt ist der Leistungs- und Leidensdruck enorm. Viele Angestellte werden es sich aber lieber gründlich überlegen, ob sie sich beim Arbeitgeber mit dem Hinweis melden, dass sie kurz vor dem Burnout stünden. In der freien Wirtschaft gelten immer noch andere Regeln als im Staatsdienst. Dieser Hinweis sollte gestattet sein, ohne gleich den Vorwurf der Beamtenschelte zu riskieren.