Der falsche Ort, zur falschen Zeit

Berlin (MOZ) Im Kölner Karneval wird ganz am Ende der tollen Tage der „Nubbel“ verbrannt.

Das ist eine Art Sündenbock, der alle Verfehlungen der Feiernden auf sich nimmt und dessen Opferung eine Art Generalamnestie für zu viel Alkohol und zu viel Fremdküssen darstellt. Angesichts der Diskussionen über politisch inkorrekte Kostüme und Scherzen über Doppelnamen muss der „Nubbel“ in diesem Jahr mindestens doppelt so groß sein und dreimal so heiß verbrannt werden.

Die Debatte darüber, was korrekt und gut ist, hat den Karneval erreicht. Wer sich in diesem Jahr als Indianer oder Afrikaner verkleidet, muss als alt, weiß und ewiggestrig gelten, könnten sich doch indianisch- oder afrikanisch-stämmige Menschen dadurch verletzt fühlen. Auch als Cowboy oder Pirat darf strenggenommen keiner mehr gehen, sind diese Gruppen doch für Gewalttaten und Brandschatzereien berühmt und berüchtigt. Selbst schlechte und ganz schlechte Witze wie der über den Doppelnamen Annegret Kramp-Karrenbauers können nicht mehr ohne öffentliche Debatte gerissen werden.

Die Frage ist, ob ausgerechnet der Karneval, der ja ohnehin nur einen vergleichsweise kleinen Teil der Republik für kurze Zeit so richtig mitnimmt, das richtige Objekt ist, um Fragen von Diskriminierung und Rassismus zu diskutieren. Da gibt es im gesamten Land und zu jeder Zeit wahrhaftig andere Probleme wie Alltagsrassismus und Benachteiligungen am Arbeitsplatz, bei der Wohnungs- und Jobsuche. Wer unbedingt beim Karneval anfangen möchte, dem sei empfohlen, fürs erste an keinem Umzug und erst recht an keiner Sitzung teilzunehmen. Das geht, sogar in Köln.