Schlager-Stars kommen in die Ofen-Stadt-Halle

Odin Tietsche

Velten (MOZ) Eine der größten Schlager-Tourneen in Deutschland geht 2019 in die Verlängerung – und gastiert sowohl in Oberhavel als auch in Ostprignitz-Ruppin.

Moderator und Sänger Sascha Heyna wird auch in diesem Jahr den Schlager mit all seinen Facetten zelebrieren und die Stimmung zum Überkochen bringen. Auch das Fernsehen lässt sich dieses Highlight nicht entgehen: Der TV-Sender „Deutsches Musik Fernsehen“ besucht mit dieser Hitparade seine Zuschauer direkt vor Ort. Mit dabei sind G.G. Anderson („Sommernacht in Rom“, „Mama Lorraine“), Schlager-Ikone Ireen Sheer, Publikumsliebling Patrick Lindner und der frühere Gewinner der RTL-Castingshow „Das Supertalent“, Mundharmonika-Spieler Michael Hirte. Am 12. Oktober gastieren die Stars des Schlagers und der Volksmusik im Kulturhaus Stadtgarten in Neuruppin, am 2. November sind die Künstler dann in der Ofen-Stadt-Halle in Velten live zu erleben.

Tickets sind ab sofort erhältlich unter www.reservix.de