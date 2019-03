200 Kinder ließen Stimmen tanzen

„Sing mit!“: 200 Schüler von Singklassen aus ganz Brandenburg begeisterten am Sonnabend beim Konzert mit dem Landesjugendchor Brandenburg in Schwedt. Die 10- und 11-jährigen Kinder sangen nicht nur, sondern hatten zu ihren Interpretationen auch Tänze und Bewegungen einstudiert. © Foto: Oliver Voigt

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Ein Chor aus 200 zehn- und elfjährigen Schülern sang und tanzte sich am Sonnabend in die Herzen des Publikums im fast ausverkauften Saal der Uckermärkischen Bühnen. „Stimmen. Tänze“ hieß das Konzert der Singklassen Brandenburgs.

Es war ein wirklich großes Finale, dieser Auftritt auf der Bühne des großen Saals. Die Kinder haben das ganze Schuljahr lang in ihren Singklassen für dieses Programm geübt und dann auf einer viertägigen Klassenfahrt auf Schloss Boitzenburg mit Chorleiterin Claudia Jennings intensiv geprobt. Zum Abschluss ging es direkt nach Schwedt zur Generalprobe und schließlich zum großen Abschlusskonzert gemeinsam mit den großen Profis vom Landesjugendchor und einem Streichquintett.

„Es war toll, fast alle Eltern waren gekommen und natürlich mächtig stolz auf ihre Kinder und durchweg begeistert“, freute sich Dorothea Janowski von der Musikschule Angermünde. „Es war ein klasse Programm. Die Kinder haben nicht stocksteif auf der Bühen gestanden, sondern mitgeswingt, geklatscht, sich bewegt und sogar kleine Tänze aufgeführt.“ Ihre 16 Schützlinge von der Puschkin-Grundschule Angermünde waren als einzige aus der Region Uckermark-Barnim dabei.

Bürgermeister Jürgen Polzehl begrüßte die kleinen Künstler in Schwedt und Attila Weidemann vom Rundfunk Berlin-Brandenburg führte einfühlsam durch das Programm. Kleine eingespielte Filme, bei denen sogar Angermünder als Reporter und Interviewte ausgesucht wurden, schilderten die Probenerlebnisse von Boitzenburg. Bei den Stücken des Jugendchores wie „Rosmarin“ von Brahms oder „Die Gedanken sind frei“ schauten die Kleinen ehrfurchtsvoll und staunend zu ihren großen Vorbildern. Und zum Schluss kamen sogar die Lehrer der Schüler mit auf die Bühne und tanzten und sangen zum Finale zu „Let´s dance“ gemeinsam mit ihren Schützlingen.

Die Angermünder Kinder, unter ihnen Flüchtlingskind Maryam, die Zwillinge Ole und Finn sowie Smilla und Malte, hatten sogar einen sehr schwierigen Einzel-Singpart im Tanz-Quodlibet gemeistert. Ohnehin konnten die Uckermärker stolz sein, zu den nur zwei Singklassen aus den berlinfernen Regionen zu gehören. Die anderen Singklassen kamen aus Randberlin oder Potsdam.

Im Projekt „Klasse: Musik für Brandenburg“ können derzeit 66 Grundschulen mit 170 Klassen teilnehmen. Jeweils eine Lehrkraft aus der Schule und einer Partner-Musikschule betreuen den erweiterten Musikunterricht, in Schwedt zum Beispiel in vielen Bläserklassen. Die Angermünder Singklasse wurde von Musiklehrer Pawel Bures und Musikschulleiterin Dorothea Janowski betreut, in Boitzenburg half Vater Matthias Radtke bei der Betreuung. Die Schüler erlebten dabei nicht nur viele Proben mit der gebürtigen Brasilianerin Claudia Jennings, sondern auch Besuche im Streichelzoo, im Zirkus, beim Müller der Klostermühle und in der Schokoladenmanufaktur im Marstall. „Es ist ein wunderbares Programm, die Schüler blühen auf, lernen neue Freunde kennen, erleben nach viel Fleiß beim Proben ihren erfolgreichen Auftritt und Vorbilder zum nacheifern“, sagt Dorothea Janowski. Aus der Singklasse hat sie schon Schüler als Talente für die Musikschule gewonnen.