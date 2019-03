Wo Wolf und Rotkäppchen zusammen tanzen

Kuba Kruszakin

Tornow Als Millionen Menschen der Mainzer Fastnachtssitzung im Ersten Deutschen Fernsehen zuschauten, veranstaltete der Tornower Dorfclub einen nicht minder lebendigen Abend. Etwa 100 Leute kamen am Freitag am Rande der Barnimer Kreisstadt, in Tornow, zusammen, um gemeinsam die fünfte Jahreszeit zu feiern.

Kurz nach 20 Uhr erklingt der traditionelle Narrenruf „Tornow halali“ gleich dreimal. Getreu dem diesjährigen Motto „Schneewittchen und Dornröschen zeigen in Tornow ihre Höschen“ paradieren zahlreiche Märchenfiguren durch den Saal, angefeuert vom lauten Jubel der Anwesenden. Es folgt ein ungewöhnliches Märchenquiz mit rätselhaften Handlungsbeschreibungen wie „ein ungelernter Kosmetiker täuscht Kinder“. Wer die Antwort kennt, muss zum runden Tisch rennen und die kleine Glocke läuten.

Im Laufe des Abends kommen noch weitere Höhepunkte hinzu, wie beispielsweise der Auftritt der satirischen Blues-Band „Die Schwärzefüße“. Die breite Palette der Lieder vom politischen „Blues von der bekloppten Zeit“ über Parodien bekannter Lieder wie „Was kann schöner sein“ bis hin zum Loblied auf das Eberswalder Kanaldeutsch sorgt für jede Menge Begeisterung. Später unterhalten noch der von Zweideutigkeit geprägte Schneewittchen-Sketch und eine Männertanz-Show die Gäste. Und zwischen jedem Programmteil gibt es lange Tanzrunden für alle Gäste unter Begleitung der bekanntesten Schlager- und Tanzlieder aller Zeiten.

Für viele ist die abwechslungsreiche Feier jedes Mal wieder ein fester Termin im Kalender. „Ich bin jedes Jahr seit über 20 Jahren hier, mit einer Ausnahme“, erzählt Guido Grünberg, der am Freitag als Räuber gekommen war. In Gesellschaft von Zwergen und anderen Märchenfiguren wurde ausgelassen gefeiert. Dass sich der Abend einer solchen Beliebtheit erfreut, ist längst keine Selbstverständlichkeit mehr, betont Mitveranstalterin Gabi Lindner und erinnert an die Auflösung des Eberswalder Karneval-Klubs. Hinzu fügt die ebenfalls verantwortliche Anne Bernhardt: „Wir sind froh, dass wir viele junge Leute gefunden haben, die die Tradition fortführen.“

Dazu gehören unter anderem Doreen Reetz und Sharon Pommerenke, die vor einem Jahr dazu kamen. Sie waren schon öfter zu Gast bei den Feierlichkeiten des Dorfklubs und haben sich entschlossen, diesen zu bereichern. „Es geht darum, etwas Gutes für’s Dorf zu machen, damit der Zusammenhalt bestehen bleibt“, so Reetz. Tatsächlich scheint der Zusammenhalt dabei groß geschrieben zu werden. Kein Wunder, dort, wo selbst Wolf und Rotkäppchen in einer lockeren Atmosphäre miteinander tanzen können.